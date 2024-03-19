شراكة بين «كوين مينا» و«نتورك إنترناشيونال» لتسهيل الاستثمارات الرقمية

أعلنت ((نتورك إنترناشيونال))، توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع مزود خدمات العملات الرقمية ((كوين مينا))، وتهدف الشراكة إلى تزويد المستخدمين في دولة الإمارات العربية المتحدة وسيلة ميسرة وآمنة للتحويل من العملات النقدية إلى العملات الرقمية عبر الإيداع باستخدام البطاقات المصرفية.

جاء الإعلان عن الشراكة في حفل توقيع شارك فيه بانكاج كوندرا، رئيس المنتجات والشراكات والمشاريع في مجموعة ((نتورك إنترناشيونال))؛ وطلال الطبّاع، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ((كوين مينا)).

وتبرز ((كوين مينا)) مزوّداً رائداً ورئيساً لخدمات العملات الرقمية في الوطن العربي، فتُعَدُّ المنصة الأسرع نمواً في هذا القطاع، كما تفتخر ((كوين مينا)) بحصولها على ترخيص كلٍّ من سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية ومصرف البحرين المركزي، ما يجعلها الشركة الوحيدة في الوطن العربي التي تمتلك هذين الترخيصين معاً، وتقدم المنصة خدمات شاملة للمستثمرين في الدول العربية الثماني المدعومة، ومن ذلك الشراء، والبيع، والتحويل، والإرسال، والتسلّم، وتخزين العملات الرقمية، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان والموثوقية.

وفي بيان مشترك لهما، قال مؤسسا ((كوين مينا))، طلال الطبّاع ودينا سمعان: ((تُؤكد الشراكة مع نتورك إنترناشيونال الغنية عن التعريف، التزامنا توفير طرائق إيداع آمنة لمستخدمي كوين مينا تمكنهم من التحويل من العملات النقدية إلى الرقمية بكل سلاسة في دولة الإمارات. وبفضل إمكان إيداع الأموال بشكل فوري ومباشر عبر البطاقة إلى محفظة ((كوين مينا))، بات بإمكان مستثمري كوين مينا، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، التمتع بتجربة تداول مبسطة وسهلة، وتأتي هذه الشراكة الجديدة في إطار سعينا لمواصلة تقديم خدمات العملات الرقمية بطريقة سلسة وسهلة الاستخدام، ونتطلع إلى الاستفادة من المكانة الريادية التي تتمتع بها نتورك إنترناشيونال في الإمارات للارتقاء بتجربة التداول)).

وقال بانكاج كوندرا، رئيس المنتجات والشراكات والمشاريع في ((نتورك إنترناشيونال)): ((تتمتع نتورك إنترناشيونال بتجربةٍ طويلة ومتنوعة على مدار 30 عاماً في مجال توفير حلول المدفوعات الأكثر تطوراً، ما يشجعنا على توظيف خبرتنا وتجربتنا الغنية عبر منصات الجيل التالي مثل الخدمات المالية المخصصة للأصول الرقمية والمشفرة، وسيوفر تعاوننا مع ((كوين مينا)) للمستثمرين في الإمارات إمكان الإيداع باستخدام بطاقاتهم لتمويل محافظ ((كوين مينا)))).