وزير إسرائيلي: يجب إنهاء اعتمادنا على الأسلحة الأمريكية

وزير إسرائيلي: يجب إنهاء اعتمادنا على الأسلحة الأمريكية
التاريخ
3/19/2024 9:06:28 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - صرح وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، الثلاثاء، بأنه يجب على "تل أبيب" إنهاء الاعتماد على الأسلحة الأمريكية بطريقة تسمح لها بالقتال لفترة طويلة دون الحاجة لدعم الولايات المتحدة، معتبرا أن المواجهة مع واشنطن "حتمية".
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