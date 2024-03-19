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الأمم المتحدة: إسرائيل تستخدم التجويع في غزة وسيلة للحرب

3/19/2024 9:06:28 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الثلاثاء، إن "القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة قد ترقى إلى مستوى أسلوب للتجويع وهو ما قد يعد جريمة حرب".

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