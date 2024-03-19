الأمم المتحدة: إسرائيل تستخدم التجويع في غزة وسيلة للحرب

الأمم المتحدة: إسرائيل تستخدم التجويع في غزة وسيلة للحرب
التاريخ
3/19/2024 9:06:28 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الثلاثاء، إن "القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة قد ترقى إلى مستوى أسلوب للتجويع وهو ما قد يعد جريمة حرب".
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