Wednesday, 20 March 2024 05:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كندا تعلن وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

3/19/2024 9:06:28 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزيرة خارجية كندا، ميلاني جولي، الثلاثاء، وقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، في ظل العدوان المستمر الذي يشنه على غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

MENAFN19032024000208011052ID1107998255

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث