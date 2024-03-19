كندا تعلن وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

كندا تعلن وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
التاريخ
3/19/2024 9:06:28 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزيرة خارجية كندا، ميلاني جولي، الثلاثاء، وقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، في ظل العدوان المستمر الذي يشنه على غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
MENAFN19032024000208011052ID1107998255
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.