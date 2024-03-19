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واشنطن: يجب السماح لموظفي الأمم المتحدة بدخول غزة

3/19/2024 9:06:28 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شددت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، على ضرورة السماح لموظفي الأمم المتحدة بدخول قطاع غزة وسط رفض إسرائيلي.
ويأتي الموقف الأمريكي بعد يوم من تصريح فيليب لازاريني، مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن "إسرائيل" رفضت مروره إلى غزة .

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