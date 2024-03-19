واشنطن: يجب السماح لموظفي الأمم المتحدة بدخول غزة

واشنطن: يجب السماح لموظفي الأمم المتحدة بدخول غزة
التاريخ
3/19/2024 9:06:28 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شددت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، على ضرورة السماح لموظفي الأمم المتحدة بدخول قطاع غزة وسط رفض إسرائيلي.
ويأتي الموقف الأمريكي بعد يوم من تصريح فيليب لازاريني، مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن "إسرائيل" رفضت مروره إلى غزة .
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