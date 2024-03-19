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سفينة مساعدات ثانية تغادر قبرص نحو غزة خلال أيام

3/19/2024 8:07:34 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات القبرصية، الثلاثاء، أن سفينة مساعدات ثانية ستغادر لارنكا خلال الأيام المقبلة، متجهة إلى غزة.

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