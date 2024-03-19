سفينة مساعدات ثانية تغادر قبرص نحو غزة خلال أيام

سفينة مساعدات ثانية تغادر قبرص نحو غزة خلال أيام
التاريخ
3/19/2024 8:07:34 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات القبرصية، الثلاثاء، أن سفينة مساعدات ثانية ستغادر لارنكا خلال الأيام المقبلة، متجهة إلى غزة.
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