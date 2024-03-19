حمدان بن محمد: دبي مدينة الخير وأهلها أهله

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي هي مدينة الخير وأهلها أهله، مشيراً سموه إلى أن قيمة الإنفاق العام لقطاع العمل الخيري في العام الماضي بلغت 4 مليارات درهم.

وقال سموه في حسابه على منصة ((إكس)): ((‏في دبي، بلغت قيمة الإنفاق العام لقطاع العمل الخيري في العام الماضي 4 مليارات درهم، وتم إطلاق 53.9 ألف مبادرة ومشروع خيري داخل الدولة وخارجها، استقبلت المساجد والمصليات البالغ عددها 2382 أكثر من 200 مليون مرتاد)). ‏وأضاف سموه ((في دبي نعين المحتاج ونمد يد العون ويصبح فعل الخير أسلوب حياة.. دبي مدينة الخير وأهلها أهله)).

مكانة دبي

رسخت إمارة دبي برؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، مكانتها الرائدة في مجال العمل الخيري ونشر قيم الإسلام السمحة المبنية على المحبة والتسامح والإخاء والتعايش الإنساني.

وتستقبل إمارة دبي سنوياً شهر رمضان الكريم بحزمة من البرامج والمشاريع التي تساهم في إحياء أيام وليالي الشهر الفضيل، وتلبية المتطلبات الإنسانية في العديد من المناطق حول العالم، وتلقى هذه المبادرات الخيرية مساهمات فاعلة واستجابة مجتمعية شاملة ما يؤكد تجذر قيم البذل والعطاء داخل مجتمع دبي، حيث يؤثر عن أهل دبي منذ القدم تمسكهم بالقيم الدينية ومحافظتهم على التمسك بتعاليم الدين الإسلامي والعادات والتقاليد، وانفتاحهم على الثقافات المتنوعة.

عمل خيري

ووفقاً لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، فقد بلغت قيمة الإنفاق العام لقطاع العمل الخيري في دبي خلال العام الماضي 4 مليارات درهم، حيث شهد عام 2023 إطلاق 53.9 ألف مبادرة ومشروع خيري داخل دولة الإمارات وخارجها، وتعكس هذه المشاريع والمبادرات الخيرية الدور الرائد الذي تقوم به إمارة دبي لإظهار الصورة السمحة للإسلام، وتقديم يد العون والمساعدة للمجتمعات الأكثر احتياجاً.

مساجد دبي

وتولي إمارة دبي عناية كبيرة بإنشاء المساجد وعمارتها وتعزيز دورها في خدمة المجتمع وترسيخ مكانتها كمنارات للعلم ومنابر للتأصيل العلمي الصحيح لمختلف المسائل الدينية والفقهية التي تخدم أفراد المجتمع.

وبلغ عدد المساجد والمصليات التي تشرف عليها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي في العام الماضي 2382 مسجداً ومصلى، منتشرة في جميع أنحاء الإمارة بما فيها المساجد القديمة والحديثة التي تمثل أيقونات هندسية خلابة تميزت بطرازاتها المعمارية المختلفة وبمآذنها الشامخة.

واستقبلت مساجد ومصليات دبي خلال العام الماضي نحو 200 مليون مرتاد، الأمر الذي يؤكد أن مساجد دبي منارات تقدم صورة مشرقة عن حالة الإخاء السائدة في المجتمع المحلي بدبي، وهو ما يسهم في ترسيخ رسالة التسامح، ومد جسور التقارب بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم.

كما تحرص دبي على التعرف على تجربة رواد المساجد عبر خدمة ((المتسوق السري)) من أجل تلافي الملاحظات التي

قد تؤثر على قيام المساجد بدورها الديني ورسالتها الحضارية المتمثلة في ترسيخ التعايش والتسامح والانفتاح على الآخر.

دور رائد

وقال أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي: تعكس الفعاليات والمشاريع والمبادرات التي تنفذها الدائرة، الدور الرائد الذي تقوم به دبي لإظهار الصورة السمحة للإسلام والمبنية على المحبة والتسامح والإخاء والتعايش الإنساني.

وأكد حرص دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، على تقديم خدمات دينية واجتماعية وفق أعلى المعايير العالمية من خلال تطبيق منظومة متكاملة وخدمات مترابطة تنشر المعرفة والثقافة الإسلامية وتنمي الوعي الديني وتعزز العمل الخيري بين أبناء مجتمع دبي.

ولفت إلى أن بلوغ قيمة النفقات الخيرية بدبي نحو 4 مليارات درهم في العام الماضي، يؤكد تجذر قيم البذل والعطاء داخل مجتمع دبي، مشيراً إلى أن مساجد دبي باتت منارات تقدم صورة مشرقة عن الإسلام وقيمه السمحة.

وعي ديني

واستفاد في العام الماضي 13.7 مليون شخص من الدروس والمحاضرات والفتاوى والاستشارات الدينية التي تقدمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، سواء عبر مختلف قنواتها التقليدية أو الذكية أو داخل المساجد المنتشرة في ربوع دبي.

وشهد عام 2023 تنظيماً نحو 96 ألف درس ومحاضرة في مختلف مساجد الإمارة، وذلك في إطار جهود دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري المتواصلة، والرامية إلى نشر الثقافة والوعي الديني بين مختلف فئات المجتمع بشكل عام، وبين رواد المساجد وطلاب العلم على وجه الخصوص.

وقدمت إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أكثر من 179 ألف فتوى، في مختلف المجالات والتي تنوعت بين الفتاوى الشفهية والمكتوبة والفتاوى التي تم الرد عليها عبر الإنترنت، وهو ما يؤكد ثقة الجمهور داخل الإمارات وخارجها بقنوات الخدمة المختلفة التي أنشأتها الدائرة للحصول على الفتاوى الدينية والشرعية الصحيحة.

منصة تفاعلية

كما قدمت إدارة التثقيف والتوجيه الديني في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ما يزيد على 1423 استشارة متنوعة في المجالات الدينية والاجتماعية والعلمية خلال العام 2023، حيث تعتبر منصة الاستشارات منصة تفاعلية مباشرة مبنية على منهجيات علمية، وتلعب الاستشارات دوراً مهماً في حل المشكلات وحفظ استقرار الأسرة والمجتمع من الأفكار المتطرفة، بالاستعانة بتعاليم الإسلام الوسطي، وذلك بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، وهيئة تنمية المجتمع، ومحاكم دبي.

وتحرص الجهات المعنية في إمارة دبي على تقديم خدمات المتابعة والرعاية للمسلمين الجدد، لتعريفهم بمبادئ ومفاهيم الدين الإسلامي السمحاء وفقاً للعديد من الفعاليات والأنشطة التي يتم تنظيمها.

وبلغ عدد المقيمين والزوار الذين أشهروا إسلامهم خلال العام الماضي والذين استقبلهم مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي أكثر من 5298 مسلماً جديداً ينتمون لـ107 جنسيات، حيث يتيح المركز عدداً من قنوات استقبال الطلبات الخاصة بخدمة إشهار الإسلام لتشمل بوابة الخدمات الذكية، ونظام إدارة علاقات المتعاملين (CRM)، فضلاً عن الحضور الشخصي إلى المركز، وذلك في إطار جهود المركز بتعزيز ونشر المفاهيم الإسلامية الصحيحة والوسطية بين الجاليات المقيمة في دبي.

تحصين الشباب

ووصل عدد حلقات تحفيظ القرآن الكريم التي نظمتها الدائرة خلال العام الماضي أكثر من 6 آلاف حلقة، استفاد منها 51 ألف دارس ودارسة للقرآن الكريم وعلومه، وذلك في إطار حرص الدائرة على إثراء الساحة بالنماذج القرآنية وتحصين الشباب والإسهام في إيجاد شباب قادر على تمثيل دولة الإمارات في المسابقات القرآنية داخل الوطن وخارجه، واستقطاب أبناء الوطن لحفظ كتاب الله تعالى وتدبره ومعرفة أحكامه.

ووزعت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أكثر من 320 ألف نسخة من ((مصحف الشيخ مكتوم بن راشد)) في عام 2023، ليصل عدد النسخ التي وزعتها الدائرة خلال الفترة من 2003 وحتى عام 2023 أكثر من 3.8 ملايين نسخة.

وشمل التوزيع عدداً كبيراً من الدول الإسلامية وغيرها تلبية لاحتياجات المسلمين في العالم، حيث استأثرت قارة آسيا بنصيب الأسد من توزيعات المصاحف بـ2.1 مليون نسخة، فيما جاءت قارة أفريقيا في المركز الثاني في التوزيعات بـ 1.6 مليون نسخة، وحصلت كل من قارتي أوروبا وأمريكا الشمالية على 6.2 آلاف نسخة، فيما كان نصيب أوقيانوسيا نحو 5.9 آلاف نسخة.

وتبذل إمارة دبي جهوداً كبيرة لخدمة القرآن الكريم وحفظة كتاب الله على المستوى المحلي والدولي، حيث تم إنشاء جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بتاريخ 12 رمضان 1419هـ الموافق 30-12-1998م.

وتعتبر جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم منارة لخدمة قراء القرآن الكريم وحفظته ونشره في كل مكان، وتعد الأهم عالمياً، وتشتمل على مسابقات قرآنية وفعاليات وبرامج ذات صلة بتنشيط حفظ القرآن الكريم ونشر الثقافة القرآنية وتشجيع الناشئة على الإقبال على الكتاب الكريم والتعلق به والتثقف من علومه والالتزام به.

وتنظم الجائزة مسابقات دولية ومحلية لحفظة القرآن الكريم من شتى أنحاء العالم وفق معايير عادلة ومتميزة، وتكرم الجائزة حفظة القرآن، والشخصيات الإسلامية البارزة، والمؤسسات العلمية والدعوية، وتحرص أن يكون تكريمها الأفضل على مستوى العالم الإسلامي، وتشارك في الدورة الـ27 لمسابقة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم للعام الحالي ( 2024م) 70 دولة وجالية إسلامية.

أصول وقفية

وتحرص إمارة دبي على ترسيخ مبدأ الوقف المستدام لتحقيق أثر فعال في تنمية قطاعات المجتمع الحيوية، وتحفيز الأفراد والمؤسسات على أن يكونوا جزءاً رئيسياً مشاركاً في إنماء وتطوير العمل الوقفي.

وقد حققت استراتيجية دبي لتعزيز الأصول الوقفية وزيادة الأوقاف الخدمية نجاحاً استثنائياً، حيث سجلت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر في دبي بنهاية عام 2023 الوقف رقم 948، لتتجاوز بذلك قيمة إجمالي أصول الأوقاف المُسجَّلة لديها في الإمارة، 10.3 مليارات درهم، وتعود الأوقاف إلى 532 واقفاً وواقفة، قاموا بتسجيلها لدى المؤسسة.

وتنقسم الأوقاف الـ948 بين 857 وقفاً عقارياً، و91 وقفاً مالياً (أصول مالية وأسهم ورخص وشركات)، وتوزعت على الوقف الخيري بنصيب 798 وقفاً، والوقف الذُري بواقع 99 وقفاً، والوقف المشترك 51 وقفاً من إجمالي الأوقاف.

وتوزع المساهمون في الأوقاف بين 647 وقفاً قدمها رجال، و169 وقفاً قدمتها نساء، فيما بلغ عدد الأوقاف التي قدمتها جهات ومؤسسات 132 وقفاً.

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