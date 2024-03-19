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مستشعر بحجم عملة معدنية لمراقبة السكر

3/19/2024 7:15:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

طوَّر الباحثون في جامعة ((آر إم آي تي)) في أستراليا مستشعراً بصرياً، بحجم العملة المعدنية، يمكنه مراقبة مستويات السكر في الجسم دون الحاجة إلى وخز الأصابع أو الإبر الدقيقة اللاصقة. ويمكن دمج المستشعر مستقبلاً في الساعات الذكية أو غيرها من الأجهزة القابلة للارتداء.

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