زنابق البحرمضادة للالتهابات والأورام

(MENAFN
- Al-Bayan)
تمكن علماء معهد المحيط الهادئ للكيمياء العضوية التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في الشرق الأقصى من اكتشاف مواد مضادة للأورام من زنابق البحر، حسب ((روسيا اليوم)).
ويشير مصدر في المعهد، إلى أن زنابق البحر حيوانات بحرية لافقارية من نوع شوكيات الجلد. وهي مجموعة قديمة من الكائنات البحرية ذات ألوان زاهية يفترض أنها تحميها من الحيوانات المفترسة. ويتابع: ((اكتشف العلماء أن مركبات الكينون الموجودة في هذه الكائنات لها خصائص مفيدة محتملة- مضادة للالتهابات والفيروسات والأورام)).
وتمكن الباحثون من عزل 3 مركبات جديدة ثنائية الوحدات من زنبق Phanogenia gracilis، ثبت أنها تظهر نشاطاً مضاداً للأكسدة وللميكروبات، وتزيد من بقاء الخلايا العصبية عند تعرضها للسموم العصبية.
تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز
MENAFN19032024000110011019ID1107998171
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.