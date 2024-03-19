زنابق البحرمضادة للالتهابات والأورام

تمكن علماء معهد المحيط الهادئ للكيمياء العضوية التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في الشرق الأقصى من اكتشاف مواد مضادة للأورام من زنابق البحر، حسب ((روسيا اليوم)).

ويشير مصدر في المعهد، إلى أن زنابق البحر حيوانات بحرية لافقارية من نوع شوكيات الجلد. وهي مجموعة قديمة من الكائنات البحرية ذات ألوان زاهية يفترض أنها تحميها من الحيوانات المفترسة. ويتابع: ((اكتشف العلماء أن مركبات الكينون الموجودة في هذه الكائنات لها خصائص مفيدة محتملة- مضادة للالتهابات والفيروسات والأورام)).

وتمكن الباحثون من عزل 3 مركبات جديدة ثنائية الوحدات من زنبق Phanogenia gracilis، ثبت أنها تظهر نشاطاً مضاداً للأكسدة وللميكروبات، وتزيد من بقاء الخلايا العصبية عند تعرضها للسموم العصبية.

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