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هيئات ثقافية في بروكسل تحتفي بالشهر الفضيل

3/19/2024 7:15:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلقت 20 هيئة ثقافية في العاصمة البلجيكية بروكسل، مبادرة تحت عنوان ((صديقة لشهر رمضان))، والتي تلقى نجاحاً ملحوظاً في مختلف مناطق بلجيكا.

تتيح المبادرة للمسلمين تناول الطعام والشراب في المسارح وصالات العرض، إضافة إلى تعديل أوقات بعض العروض بما يتناسب مع أوقات الإفطار.. وتأتي تزامناً مع الأجواء الرمضانية في بروكسل، فيما تشهد الأسواق الشعبية في بلجيكا نشاطاً خاصاً طول الشهر الكريم.

وتتعدد المبادرات التي تشهد تقارباً بين المسلمين وجيرانهم الذين يشاركونهم طعام الإفطار في كثير من الأحيان، وذلك في ضوء دور الشهر الفضيل في ترسيخ قيم التعايش والتسامح بين الجميع.

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