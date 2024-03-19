هيئات ثقافية في بروكسل تحتفي بالشهر الفضيل

(MENAFN
- Al-Bayan)
أطلقت 20 هيئة ثقافية في العاصمة البلجيكية بروكسل، مبادرة تحت عنوان ((صديقة لشهر رمضان))، والتي تلقى نجاحاً ملحوظاً في مختلف مناطق بلجيكا.
تتيح المبادرة للمسلمين تناول الطعام والشراب في المسارح وصالات العرض، إضافة إلى تعديل أوقات بعض العروض بما يتناسب مع أوقات الإفطار.. وتأتي تزامناً مع الأجواء الرمضانية في بروكسل، فيما تشهد الأسواق الشعبية في بلجيكا نشاطاً خاصاً طول الشهر الكريم.
وتتعدد المبادرات التي تشهد تقارباً بين المسلمين وجيرانهم الذين يشاركونهم طعام الإفطار في كثير من الأحيان، وذلك في ضوء دور الشهر الفضيل في ترسيخ قيم التعايش والتسامح بين الجميع.
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