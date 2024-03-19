مكتبة محمد بن راشد تثري معارف الأطفال وتعزز قدراتهم الإبداعية

نظّمت مكتبة محمد بن راشد، احتفاءً بـ((يوم الطفل الإماراتي 2024)) وتحت شعار ((حق الحماية))، سلسلة من الفعاليات المميزة، بمشاركة مجموعة من الكتَّاب الإماراتيين الأطفال؛ وذلك لتوعية جميع فئات المجتمع بحقوق الطفل وضمانها، وبما يدعم نموهم في بيئة صحية وآمنة وداعمة تنهض بمستقبل دولة الإمارات.

جلسة حوارية

وبدأت أولى فعاليات برنامج ((يوم الطفل الإماراتي))، مع جلسة حوارية لأمين مكتبة الأطفال، شذى ناصر، والتي سلطت الضوء على قصصهم المطبوعة، ودور الأهل في تشجيع شغف القراءة والاطلاع والكتابة لديهم، إضافة إلى فقرة لقراءة قصص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مجال أدب الطفولة.

وتناولت الطفلة المبدعة الدانة الحمودي أبرز جوانب قصتها ((من دغدغ الجمل))، والتي كتبتها عن حبها للبيئة الصحراوية الإماراتية وحيواناتها، فيما تحدثت الطفلة حفصة سرور، عن قصتها والمغزى من صداقة مع طائر الدودو في جزيرة موريشيوس. وركزت الطفلة عائشة الخيّال على إبراز أهم ملامح قصتها ((ممحاة الأكاذيب))، وكيف تمحو فيها أخطاءها ليبقى الضمير كصفحة بيضاء ناصعة.

((قرية الطيبين))

وتضمنت الجلسة قصة ((قرية الطيبين)) للطفلة هداية الظاهري التي سردت مواقف الآباء، فيما حكى الطفل عيسى المازمي عن مغامرة عائلة تعيش بمغارة عجيبة في قصته ((عائلة الكناكنة)). كما تناولت الطفلة ميرة البلوشي قصتها ((أسد الغابة)) وحيواناتها وعلاقاتها المختلفة، بينما سردت الطفلة حصة مصبح الكتبي في ((حكايات جدتي)) قصصاً عن اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

ختاموفي ختام الجلسة، أهدى الكتَّاب الأطفال 50 قصة قصيرة إلى مكتبة محمد بن راشد، والتي تشكل إضافة لمحتوياتها الأدبية القيمة. كما تم تنظيم جلسة لتوقيع القصص المهداة، إلى جانب تكريم الأطفال المؤلفين من قبل علي جمعة التميمي، مدير إدارة المكتبات، وإهداء أولياء الأمور من الحضور مجموعة من إصدارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.