إكسبو دبي في رمضان..أجواء حافلة بالثقافة والترفيه

توفر مدينة إكسبو دبي في شهر رمضان المبارك لزوارها، مجموعة متنوعة من التجارب الحافلة بالترفيه والأصالة والتراث لكل أفراد العائلة. وتشمل الأنشطة التي تقدمها مدينة إكسبو دبي فعاليات فريدة مستوحاة من قيم شهر الصيام وتقاليده العريقة في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم الإسلامي، وتتضمن عروضاً ثقافية وتراثية وورش عمل وسوقاً للحرف اليدوية والمنتجات التقليدية بالإضافة إلى خيارات عديدة لتناول وجبات الإفطار والسحور.

ويمكن لزوار مدينة إكسبو دبي متابعة مراسم إطلاق مدفع الإفطار مع شرطة دبي، بينما تنبض ساحة الوصل بالحياة بعد غروب الشمس بسلسلة من العروض الغامرة والمذهلة المُصممة خصيصاً لهذا الشهر المبارك، وتشمل قصصاً عن الأنبياء للأطفال المتجمعين تحت قبتها وعرضاً مسرحياً مع راشد ولطيفة في مهمة البحث عن القمر، ويمكن للزوار تجربة جولة في ساحة الوصل على ظهر الجمل، أو متابعة حلقات المسلسل الكرتوني الشهير ((الفريج)) على شاشة عملاقة في أجواء مدينة إكسبو الرائعة. ويمكن للزوار أداء الصلوات بما في ذلك صلوات التراويح والتهجد في مسجد مخصص في منطقة الاستدامة.