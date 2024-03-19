محمد عبده يغني في أبوظبي 10 مايو

يحيي الفنان السعودي محمد عبده حفلاً فنياً في صالة الاتحاد أرينا في جزيرة ياس بأبوظبي 10 مايو المقبل. وسيقدم الفنان خلال الحفل الذي أعلنت عنه شركة لايف نيشن، مجموعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة.

وحظي الفنان الموهوب وأحد أكثر الشخصيات تأثيراً في الموسيقى السعودية، بشعبية واسعة وحضور مميز في المشهد الموسيقي العالمي على مدار مسيرته المهنية الطويلة التي استمرت ستة عقود. ويشتهر محمد عبده بتقديم الموسيقى المحلية بأسلوب يستقطب الجمهور في جميع أنحاء الخليج والعالم العربي، فضلاً عن مساهماته المميزة في عالم الموسيقى.







