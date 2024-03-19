محمد عبده يغني في أبوظبي 10 مايو

(MENAFN
- Al-Bayan)
يحيي الفنان السعودي محمد عبده حفلاً فنياً في صالة الاتحاد أرينا في جزيرة ياس بأبوظبي 10 مايو المقبل. وسيقدم الفنان خلال الحفل الذي أعلنت عنه شركة لايف نيشن، مجموعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة.
وحظي الفنان الموهوب وأحد أكثر الشخصيات تأثيراً في الموسيقى السعودية، بشعبية واسعة وحضور مميز في المشهد الموسيقي العالمي على مدار مسيرته المهنية الطويلة التي استمرت ستة عقود. ويشتهر محمد عبده بتقديم الموسيقى المحلية بأسلوب يستقطب الجمهور في جميع أنحاء الخليج والعالم العربي، فضلاً عن مساهماته المميزة في عالم الموسيقى.
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