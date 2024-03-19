رمضان في مصر.. أجواء وتقاليد وجماليات

ما بين رمضان اليوم ورمضان قديماً الكثير من أوجه الشبه والاختلاف في الاحتفالات في مصر، على الرغم من أن هذا الشهر بكل ما يحمله من عادات وتقاليد متميزة تجاهد لتبقى أمام وابل التغييرات الذي تقوده التكنولوجيا في وقتنا الحاضر.

وإذا حاولنا عمل مقارنة بين رمضان في الأمس ورمضان اليوم فهي مقارنة ظالمة لكل ما هو مستحدث من عادات وتقاليد يحاول بعضهم نسبها لشهر رمضان، فمن العادات المنتشرة في الشهر الكريم سهرات ولقاءات وتجمعات وبهجة شراء مستلزمات رمضان التي لم يكن يشاركها سوى بهجة شراء ملابس العيد.

وللتذكير بعادات شهر رمضان قديماً قال الدكتور مسعود شومان الباحث في التراث الشعبي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الثقافية في الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة: بالنسبة إلى رمضان قديماً كان هناك عدد كبير من العادات التي كانت تبدأ منذ ليلة رؤية الهلال مروراً بالاحتفالات التي كان يقيمها المصريون طوال الشهر الكريم.

وأكد أنه من ضمن هذه الاحتفالات أن رؤية هلال شهر رمضان كانت تُرى من أعلى قمة جبل المقطم، وكان يشهد هذه الرؤية مجموعة من القُضاة حينما يتجلى لهم الهلال، وحينما يظهر تبدأ الاحتفالات الرسمية، وكانت هذه الاحتفالات مختلطة باحتفالات شعبية فينزل الحاكم إلى الشوارع محاطاً بالرايات وتفتح الحوانيت وتوزع الهبات على الفقراء وتُضاء الشوارع وتُرفع الأعلام.

وأشار إلى أن ذلك كان يبرز الفرق بين شهر شعبان وشهر رمضان وكان يتم الاحتفاء طوال الشهر الكريم بالأغاني الشعبية. وأضاف شومان: كانت هناك عادات وتقاليد ولكنها تكاد تكون اختفت ومنها أن الناس كانت تفترش الشوارع أثناء وقت الإفطار حتى إذا مر أحد العابرين كان لا بد من أن يجلس ليفطر معهم في الشوارع، واختفت تلك العادة ولكنها تجلت حديثاً في مظاهر الموائد. وعن الفوانيس، قال إنها موجودة منذ القِدم ولكن تغير شكلها الآن قليلاً. وأردف: إن المصريين كانوا يقسّمون شهر رمضان إلى ثلاثة أجزاء قائلين: ((أوله مَرق، ونصفه حَلق، وآخره خَلق))، وهذا معناه أن أوله تجهيز للشهر الكريم من لحوم وأطعمة بشكل عام، ونصفه حَلق أي إعداد الكعك في شكل حلقات، وآخره خَلق أي شراء الملابس استعداداً لاستقبال العيد.