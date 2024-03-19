162 ألف زائر لمهرجان سكة للفنون والتصميم الـ 12

حقق مهرجان ((سكة للفنون والتصميم)) الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون بدبي، عضو مجلس دبي، في نسخته الـ12 أرقاماً قياسية تبرز مكانته في الخريطة الفنية المحلية والإقليمية، وتبرز أهمية مشاركته في إثراء الحراك الثقافي والفني في الإمارة، وكشفت ((دبي للثقافة)) عن نجاح الحدث الذي يقام ضمن مظلة ((موسم دبي الفني)) باستقطاب أكثر من 162 ألف زائر، تابعوا مجموعة الأعمال والروائع الفنية التي زينت بيوت حي الشندغة التاريخي، وتفاعلوا مع العروض الفنية والترفيهية وورش العمل والجلسات النقاشية التي شهدها المهرجان على مدار 10 أيام.

تجارب ثقافية

وأكدت فاطمة الحلو، مديرة مشروع ((مهرجان سكة للفنون والتصميم)) أن الحدث أصبح جزءاً أساسياً من المشهد الفني المحلي، وما حققته هذه النسخة من نجاحات يبرز جاذبيته وحجم تأثيره في الساحة.

وقالت: ((نجح سكة على مدار دوراته السابقة في إثراء المنظومة الثقافية والفنية المحلية والخليجية والعالمية والارتقاء بذائقة الجمهور، بفضل ما يقدمه بين جدران بيوته من تجارب ثقافية متفردة وما يعرضه من أعمال فنية نوعية، وهو ما أسهم في فتح الآفاق أمام الفنانين الرواد والناشئة، ومنحهم فرصة التعبير عن إبداعاتهم وإنتاج أعمال وتصميمات فنية قادرة على دعم وإبراز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي))، كما أشادت الحلو بإسهام المتطوعين ودورهم الحيوي في إنجاح المهرجان، لافتة إلى حرص الهيئة على إشراك الشباب في الفعاليات التي تنظمها تجسيداً لالتزاماتها الهادفة إلى تطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم وتعزيز معارفهم في مجالات الثقافة والفنون.

500 فنان

وشهدت نسخة المهرجان لهذا العام مشاركة أكثر من 500 فنان من الإمارات والخليج والعالم، عرضوا نحو 300 عمل فني توزعت على 14 بيتاً قدم كل واحدٍ منها أنواعاً مختلفة من الفنون، وأعمالاً تركيبية متميزة وأخرى رقمية ومنحوتات ومساحات تفاعلية متنوعة مستلهمة من وحي شعار المهرجان ((الفن ينطلق من سكة جديدة))، وتزينت جدران حي الشندغة التاريخي بـ8 جداريات امتازت بتفرد أفكارها وأساليبها وبقدرتها على التعبير عن نبض دبي وعبق تراثها وتقاليدها، وعلى رأسها جدارية ((باب اللؤلؤ)) للفنانة الإماراتية ضحى الحلامي، وجدارية ((خطوة فرح)) للفنانة مريم راشد الكيتوب، وجدارية ((دبي القديمة)) التي حملت بصمات كل من المصممين آمنة محمد الصالح وحصة ناصر سليمان ولطفي الخنجي.

وفتح المهرجان ساحاته أمام 10 أعمال فنية تركيبية متنوعة تعبر عن تجارب ثقافية فريدة عززت قوة استراتيجية ((الفن في الأماكن العامة))، ومن بينها عمل ((شراع)) للفنانة الزينة لوتاه والمستوحى من التراث التجاري الغني للخور، وقدرة الإمارة على التكيف السريع مع تطورات الزمن، و((ألوان التجارة)) للفنان عبدالله الملا الذي عبر فيه عن حيوية التجارة في دبي، وعمل ((شريان الحياة)) للدكتورة عفراء عتيق، و((بحر الأحلام العائمة)) للصيني غاري يونغ والماليزي إنفورس.

((سكة تتحدث))

من جهة أخرى، شهد ركن ((سكة تتحدث)) تنظيم أكثر من 20 جلسة حوارية ونقاشية وبمشاركة مجموعة من أبرز المبدعين الفاعلين في الساحة الفنية، ناقشوا فيها توجهات قطاع الفنون العالمية، كما قدم المهرجان باقة عروض موسيقية وأنشطة ترفيهية متنوعة شارك فيها أكثر من 70 موسيقياً من الإمارات والمنطقة والعالم، ومن أبرزهم الفنان هزاع، والفنان مهدي أحمد، والمغني والملحن الإماراتي قصي المعمري، وعازف القانون خالد بن خادم، وعازفة القيثارة البلغارية ليديا ستانكولوفا، والفنانة نور العريضي، وعازفة الكمان سنيزانا إيفكوفيتش، والموسيقي كمال مسلم، كما استضاف مسرح المهرجان عروض ((أوركسترا نوافير روما للشباب)) الإيطالية التي زارت دبي ضمن جولتها العالمية.

290 ورشة

وتضمن برنامج ((سكة)) نحو 290 ورشة عمل استقطبت ما يزيد على 5000 مشارك، وأسهم في تقديم الورش التي عُقدت في 9 مواقع مجموعة خبراء ومختصين من 48 مركزاً ومؤسسة، وضمن نسخة هذا العام أطلقت ((دبي للثقافة)) وأول مرة ((بيت الإبداع في فن الطهي)) بهدف إبراز هذا الفن وأهميته والاحتفاء برواده وما يشهده من ابتكارات تبرز مكانته عالمياً، وكان زواره على موعد مع نحو 35 مفهوماً محلياً للمأكولات والمشروبات قدمتها الهيئة بالتعاون مع مجموعة من العلامات التجارية، إلى جانب 9 تجارب تذوق فريدة، وشهد البيت تنظيم 16 ورشة عمل متخصصة في فن الطهي أشرف عليها 10 مدربين وشهدها 430 مشاركاً.

وفي المهرجان خصصت الهيئة مساحة واسعة لتمكين أكثر من 50 مصمماً إماراتياً ومقيماً من عرض أعمالهم ومنتجاتهم الإبداعية المستلهمة من التراث المحلي، ومن بينهم الفنان المقيم في دبي أحمد مثيل الذي استلهم تصميماته من الأمثال الشعبية المحلية عبر تحويلها إلى عمل فني طباعي آسر، بينما استلهمت الفنانة ميرا جاسم منتجاتها من رسوم الحناء التقليدية، كما سعت لإبراز الأهمية الثقافية لشجرة النخيل في الإمارات وارتباطها بكرم الضيافة والاستدامة.

أما الفنانة حصة الكندي فقدمت عبر علامتها التجارية ((أرشيف حصة)) تشكيلة تصميمات متنوعة استوحت تفصيلاتها من الذكريات والقصص المرتبطة بحي الشندغة التاريخي، وعرض الفنان جاسم النقبي سلسلة منتجات مبتكرة جمعت بين جمال الخط الكوفي والعمارة التقليدية التي تميزت بها دبي في الماضي، وسعت الفنانة مريم الفلاسي إلى تكريم التراث المحلي عبر التعبير عن مفردات الثقافة البحرية بأساليب حديثة، وعرضت علامة ((أهلاً وسهلاً)) ملصقاتها ((بيبان)) التي استعرضت بها ثلاثة تصميمات معاصرة مستلهمة من الأبواب التاريخية، بينما تميزت الفنانة سارة الخيال بتصميمها ((الجمل)) الذي قدم نظرة مغايرة تتجاوز الصورة النمطية المرتبطة بهذا الحيوان، أما العلامة التجارية (Ink By Amna) فعرضت سلسلة من الأختام الشمعية التي مثلت رحلة في عالم الفنون، ومن بينها ((ختم النخلة)) و((ختم البطيخ)) و((ختم الصدفة)) وغيرها.