مرعي الحليان: عودة «وديمة وحليمة» تحملنا مسؤولية كبيرة

بعد مرور 11 عاماً على صدور الجزء الثاني من ((وديمة وحليمة))، يعود العمل مجدداً إلى الواجهة ليواصل السير على درب النجاح، متوسداً في ذلك ما تحمله مشاهده من حكاية شعبية ترتدي ثوب الكوميديا، ليشكل ذلك سر نجاح العمل الذي يحمل بصمات السيناريست الإماراتي جاسم خراز الذي يواصل في الجزء الثالث سرد قصص الجارتين وديمة وحليمة، حيث لا تتوقف خلافاتهما، في وقت يواصل فيه فرج وابنه سالم مساعيهما للإصلاح بين الجارتين. ولكن العمل الذي يعرض على شاشة قناة ((سما دبي)) يتجاوز حدود ما يجري بين الجارتين، ليذهب في أبعاد أخرى تبرز أصالة العادات والتقاليد المحلية، وتعكس ما يتمتع به مجتمع الصيادين من مرح وصرامة، وكذلك جماليات البيئة الساحلية المحلية، بحسب ما قاله بطل المسلسل الفنان مرعي الحليان الذي يجسد فيه شخصية ((فرج)).

حب الجمهور

وعن عودة العمل الذي تشارك في بطولته الفنانة ملاك الخالدي والنجمة البحرينية سعاد علي، والفنانة أمل محمد ونخبة من ضيوف الشرف، يؤكد الحليان أن السبب يكمن في ((حب الجمهور، وتحديداً شريحة الأطفال لهذا المسلسل)). ويقول: ((العودة إلى ((وديمة وحليمة)) بعد مرور سنوات على صدور الجزء الثاني منه يحمل مسؤولية كبيرة، حيث اكتشفنا بعد هذه المدة أن الأطفال يمثلون الشريحة الأكبر التي تتابعه، لذا كان علينا مراعاة هذا الجانب سواء في الأداء أو الحوار حيث أصبح أكثر رصانة))، منوهاً إلى أن الجزء الثالث توفرت له إمكانيات فنية أفضل بفضل دعم ((دبي للإعلام))، فضلاً عن عودة الممثلين له بحماس وشغف كبير.

ما حققه ((وديمة وحليمة)) من نجاحات لم تأتِ من فراغ، فقد بدا ذلك انعكاساً لموهبة كاتبه جاسم الخراز ومخرجه عمر إبراهيم، وفي هذا الإطار، يبين الحليان أن لدى ((الكاتب جاسم الخراز حساسية عالية تجاه تفاصيل الأسرة الإماراتية والحي الشعبي، كونه يمثل ابن بيئته وهو ما انعكس على سيناريو العمل الذي تميز بنصه وبطريقة بناء شخصياته، وأعتقد أن قرب الخراز من أحاسيس الناس وبساطة نصوصه لعبت دوراً رئيسياً في نجاح ((وديمة وحليمة)) وكذلك مسلسل ((على قد الحال)) الذي حقق مشاهدات مليونية، حيث استطاعت هذه الأعمال أن تعكس عاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا المحلية)).

حكايات ومغامرات

في ((وديمة وحليمة 3)) يواصل الحليان ارتداء ثوب شخصية ((فرج)) ذلك ((الصياد البسيط))، وعن ذلك يقول: ((تذكرني شخصية ((فرج)) بأجدادنا الذين عشنا معهم حكايات ومغامرات البحر، وكذلك بيئة الساحل التي تمتلك مفرداتها الخاصة، كما تذكرني أيضاً بمجتمع الصيادين وما تمتاز به من مرح على الرغم من ملامح الجدية والصرامة الإيجابية التي تعتري الصيادين، نتيجة تعاملهم مع قساوة البحر، وهو ما يتجلى في شخصية ((فرج)) التي كتبها جاسم الخراز بكل حب، وتعامل معها المخرج عمر إبراهيم بكل إبداع، واجتهادي كممثل، حيث سعينا جميعاً لإخراج ما تحمله هذه الشخصية من لمسات كوميدية تتناسب مع طبيعة العمل، مع المحافظة على ملامح الصياد الصارم الذي لا يقبل الخطأ، ولا أنكر أن معايشتي الواقعية لمجتمع الصيادين قد ساعدني في تجسيد هذه الشخصية بكل أبعادها الإنسانية)).

إمكانيات فنية

((وديمة وحليمة 3)) لم يكن ليرى النور لولا دعم ((دبي للإعلام)) وجهودها في توفير ما يحتاجه من متطلبات وإمكانيات فنية، وفي ذلك يؤكد الحليان أن ((دبي للإعلام)) هي الداعم الرئيسي للحركة الدرامية المحلية. ويقول: ((دبي للإعلام)) تعتبر من أوائل من تبنى الدراما المحلية وعلاقتها بها قديمة تعود إلى مرحلة ((مركز دبي للإنتاج الفني)) الذي أسهم في دعم وانتشار العديد من المسلسلات العربية التي كانت تنتج عبر المركز، وبالتالي فقد لعبت المؤسسة دوراً مهماً في الحراك الدرامي وصناعة الدراما محلياً وخليجياً وعربياً، وقد شهد المركز ميلاد الكثير من نجوم الإمارات والخليج والعرب، ويواصل الحليان: ((تواصل ((دبي للإعلام)) حالياً دعم الإنتاج وتحفيز العديد من الطاقات المبدعة المحلية على الاستمرار في عملها الدرامي، ومساهمة المؤسسة هذا العام في إنتاج 3 مسلسلات بلا شك يشكل حافزاً قوياً للممثلين ويسهم في دفع عجلة الإنتاج نحو الأمام.