رمضانية «وورلد جيم» بدبي تنطلق بمنافسات القوة البدنية وكرة القدم والطائرة

نظمت الصالة العالمية للياقة البدنية وبناء الأجسام في دبي «وورلد جيم»، منافسات بطولة القوة البدنية الرمضانية، وذلك ضمن فقرات المهرجان الرياضي السنوي، والذي يقام في شهر رمضان المبارك من كل عام، وتضم أيضاً منافسات بطولتي كرة القدم والطائرة وشد الحبل، برعاية أكاديمية الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام برئاسة العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد، وبالتعاون مع شركة «بيغ اند فت» العالمية للمكملات الغذائية، وكويك بوول، وشركة فلكس زووم ومطعم كابتيانو للوجبات الصحية ومطعم وكافيه غمزة، وأسفرت نتائج منافسات بطولة القوة البدنية عن فوز اللاعب خليفة الشيخ بالمركز الأول، تلاه أيمن المعمري ثانياً، وحل مازن البلوشي في المركز الثالث.

بدوره، ثمّن الدكتور وسام عبد الكريم مدير اللجنة المنظمة وصالة وورلد جيم، تعاون الجهات الراعية والمساهمة بتنظيم البطولات وتكريم اللاعبين الفائزين وعدد من الجمهور، مؤكداً أن تنظيم هذه البطولات سنوياً يأتي لأهمية ممارسة الرياضة في شهر رمضان المبارك، خاصة وأن البطولة شهدت مستويات فنية جيدة وروحاً رياضية عالية.

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