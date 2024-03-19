ختام دور المجموعات لبطولة خالد بن طناف لكرة القدم

اختتمت، مساء أول من أمس، مرحلة المجموعات ببطولة خالد بن طناف المنهالي الرمضانية لكرة القدم، التي تقام بنادي بني ياس في نسختها الخامسة بمشاركة 16 فريقاً.

وحجزت فرق الاتحاد الرياضي والنخبة والزعيم والشهامة والغربية وفرست لاين وإسناد وسيوف العاصمة مقاعدها في الدور ربع النهائي من البطولة، وذلك بعدما قدمت مستويات قوية خلال الدور الأول رغم الندية الكبيرة التي شهدتها المباريات.

تأهل

وكان الزعيم للوساطة العقارية حامل لقب النسخة الماضية أول المتأهلين إلى ربع النهائي، إلى جانب الاتحاد الرياضي حامل اللقب النسخة الثانية من البطولة.

وحددت القرعة مباريات دور الثمانية، حيث يلتقي الاتحاد الرياضي مع النخبة، ويلعب الزعيم مع الشهامة، يواجه فريق الغربية نظيره فريست لاين انتيريرز، أما آخر المواجهات فتجمع بين فريق إسناد ونظيره سيوف العاصمة.

وتحظى بطولة خالد بن طناف بحضور جماهيري كبير في منطقة بني ياس بالعاصمة أبوظبي، وتعد واحدة من أشهر البطولات الكروية الرمضانية، ويشارك بها العديد من نجوم كرة القدم السابقين ومواهب كروية واعدة.

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