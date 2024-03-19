حصاد «دبي لصيد الأسماك» هدية إلى «بيت الخير»

واصل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مبادراته المجتمعية في الموسم الرياضي البحري 2023-2024، حيث خصص جميع الأسماك التي شارك بها المتسابقون في بطولة دبي لصيد الأسماك 2024 ((كنعد وسكل)) للأعمال الخيرية وسلمها إلى جمعية ((بيت الخير)) في خطوة رائدة.

وسجلت بطولة دبي لصيد الأسماك في نسختها لعام 2024 مشاركات مميزة أكدت تطور مهارات المشاركين وحماسهم الكبير الذي رفع من درجات الحماس طوال أيام البطولة والتي استمرت لمدة 5 أيام متتالية، حيث وصل مجموع أوزان الأسماك المشاركة إلى 590.95 كلغ من سمك فئتي الكنعد والسكل

وقال محمد عبدالله حارب عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي، إن نادي دبي الدولي للرياضات وفي ضوء متابعة وتوجيهات مجلس الإدارة برئاسة أحمد سعيد بن مسحار يتطلع دائماً لخدمة المجتمع بمختلف شرائحه وخلق جسور من التواصل بين مختلف المؤسسات ومن بينها جمعية ((بيت الخير)) التي وقع معها النادي مذكرة تفاهم يحصد ثمارها الطرفان.

وأكد محمد عبدالله حارب أن النادي يسعى لتحقيق هدف اجتماعي نبيل كان وراء تخصيص مجموع الأسماك التي حصل عليها المشاركون إلى الأعمال الخيرية، ما يعزز من مفهوم الشراكة المجتمعية ويدعم ترابط شرائحه، مشيداً بالمشاركة الكبيرة ودور جمعية ((بيت الخير)) المؤثر في إنجاز هذا العمل مهنئاً كل من شارك في البطولة على المجهود والتعاون المشترك.

تنافس قوي

وكانت منافسات فئة الكنعد قد شهدت تنافساً ساخناً بين المشاركين الذين قدموا 19 مشاركة وصل مجموع أوزانها إلى 428.95 كلغ تميز بينهم المتسابق رقم 55 هزاع محمد بن ربيع المهيري الذي حقق المركز الأول بجدارة بوزن وصل إلى 36.55 كلغ، ونجح المشاركون في صيد سمك السكل في الحصول على ثماني أسماك وصل مجموع أوزانها إلى 162 كلغ ونجح في اصطياد أثقل سمكة وأكبر وزن المتسابق رقم 16 عبدالله اسحق عبدالله ((31.7 كلغ))، وحقق المتسابق رقم 81 علي عتيق علي المحيربي رقماً استثنائياً بصيده أطول صيد ((158 سم)).

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