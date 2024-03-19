دبي قبلة أساطير الغولف

يعد الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي واحداً من أبرز نجوم العالم في رياضة الغولف، الذين اتخذوا من دبي مقراً للإقامة بشكل دائم، ومضى على دربه الإنجليزي تومي فليتوود، والدنماركي ثوربيورن أولسن ومجموعة أخرى من نجوم الغولف.

ويملك ماكلروي سجلاً حافلاً في الإمارات حيث ظهر لأول مرة في جولة دي بي ورلد في بطولة دبي ديزرت كلاسيك عام 2007، قبل أن يحصل على لقبه الأول في نفس الحدث بعد عامين في 2009، واحتل أحد المراكز العشرة الأوائل سبع مرات أخرى، بما في ذلك حصوله على المركز الثاني في عام 2018 والمركز الثالث في عام 2022، وفاز ببطولة جولة دي بي ورلد في عامي 2012 و2015، وتواجد في المراكز العشرة الأولى في ثماني مرات أخرى، بما في ذلك المركز الثاني في عام 2014، من بين 12 ظهوراً له في البطولة.

وقال ماكلروي، الذي فاز بـ17 لقباً في جولة دي بي ورلد، وتوج بطلاً لـ((السباق إلى دبي)) خمس مرات: ((من الواضح أن بطولة دبي ديزرت كلاسيك كانت أول لقب في مسيرتي الاحترافية)).

وأضاف: ((دبي تعني الكثير بالنسبة لي خلال مسيرتي الاحترافية، لقد حصلت على لقبي الأول هنا، بطولة دبي ديزرت كلاسيك هي البطولة التي منحتني إحدى الفرص الأولى للعب في هذه الجولة، وكان الراعي الأول لي من هنا، جميرا)).

أما تومي فليتوود، فانتقل إلى دبي في نهاية عام 2022، والتحق أطفاله بالمدرسة فيها، ولديه أكاديمية غولف خاصة به.

وقال فليتوود: الإمارات أصبحت واحدة من أهم الوجهات في عالم الغولف، لقد نشأت وأنا أحلم باللعب في جولة دي بي ورلد.

من جانبه، انتقل أولسن إلى دبي بعد وقت قصير من فليتوود.

وقال أولسن بعد حصوله على لقبه التاسع في جولة دي بي ورلد يناير الماضي في رأس الخيمة: ((لقد انتقلنا للعيش في دبي منذ ما يزيد قليلاً على عام، لطالما أحببت المجيء مع عائلتي إلى هنا، الملاعب ذات مستوى عالمي، والطقس ملائم جداً)).

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