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انطلاق أعمال التحكيم لجائزة البصمة الرياضية

3/19/2024 7:15:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بدأت عملية التحكيم لملفات المترشحين من الأفراد والمؤسسات للنسخة الخامسة من جائزة ((البصمة الرياضية)) التي يتم منحها سنوياً بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي ومؤسسة وطني الإمارات، وذلك ضمن فئات ((جائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني)) وتحت شعار ((قدرات بلا حدود)).

وتمت إضافة جائزة البصمة الرياضية لفئات ((جائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني)) بداية من الدورة السابعة للجائزة من أجل نشر ثقافة العمل الإنساني ودعم روح العطاء للمجتمع من خلال الرياضة، وكذلك تعزيز مكانة العمل الاجتماعي التطوعي في القطاع الرياضي، وتتم سنوياً دعوة المؤسسات الرياضية والمجتمعية والأفراد لتقديم ترشحهم للفوز بالجائزة وفق محور التنافس ((مسؤولية العمل الإنساني في القطاع الرياضي))، الذي يشمل المبادرات المجتمعية التي تحقق الأهداف الإنسانية والمجتمعية للرياضة، بحيث يكون لتلك المبادرات أثر إيجابي على القطاع الرياضي.

وسيتم تكريم الفائز بجائزة البصمة الرياضية ضمن احتفالية تكريم الفائزين بجميع الفئات ضمن الدورة الحادية عشرة لجائزة وطني الإمارات والمقرر يوم 28 أبريل المقبل لينضم الفائز إلى قائمة الفائزين بالنسخ الأربع الماضية من جائزة البصمة الرياضية التي أصبحت تحتل مكانة مرموقة بين الجوائز السنوية التي يتم منحها في الدولة، كما أصبحت حلماً للجميع للفوز بها سواء من الأفراد من مختلف الجنسيات أو المؤسسات الكبرى العاملة في القطاع الرياضي أو الداعمة للرياضة.

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