جوشوا يستريح في دبي قبل العودة إلى الملاكمة

التقطت الكاميرات الملاكم أنتوني جوشوا، وهو يستمتع بقضاء يوم في صحراء دبي، ويركب دراجة رباعية مع مصففة الشعر كيكا أوسوندي ((37 عاماً))، كما ظهر الثنائي في لقطة أخرى وهما يتناولان الطعام مع أصدقائهما في مطعم لبناني في دبي.

وقالت صحيفة ((ذا صن)) الإنجليزية، إن جوشوا مستمتع بوقته في دبي، والذي يقضي فيها إجازة من الملاكمة قبل العودة إلى صالة الألعاب الرياضية الأسبوع المقبل. وتتردد أنباء عن إمكانية توقيع أنتوني جوشوا وتايسون فيوري، اتفاق نزالين لمواجهة بعضهما البعض في النهاية، ومن المحتمل أن تقام إحدى المباريات في استاد ويمبلي، بعدما تغلب جوشوا على فرانسيس نجانو داخل جولتين في المملكة العربية السعودية في وقت سابق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز