تألق «الرئاسة» و«الشحانية» في تحديات رموز اللقايا بـ«ختامي المرموم»

شهد ميدان المرموم لسباقات الهجن، مساء أمس، الظهور الأول لهجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن مهرجان المرموم التراثي 2024، وتابع الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، تحديات الرموز في سن اللقايا، والتي أقيمت على كأس المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم.

نجاح

ونجحت هجن الشحانية في حصد كأس اللقايا البكار المفتوح بواسطة ((عسيلة)) التي قادها المضمر جار الله عقيل المري للصدارة بتوقيت وقدره 7:12:9 دقائق، وأضافت هجن الشحانية النقطة الثانية لرصيدها من خلال فوز ((لاهوب)) تحت قيادة المضمر جار الله عقيل المري ببندقية اللقايا الجعدان المفتوح بعد أن سجل زمناً بلغ 7:17:2 دقائق، وتألقت هجن إنتاج أم الزبار من خلال ثالث التحديات، وذلك عندما نجحت ((آمال)) بقيادة المضمر محمد بخيت المقارح في انتزاع كأس اللقايا البكار المحليات بوصولها لخط النهاية في زمن وقدره 7:18:1 دقائق، وتمكن المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري من قيادة ((موفق)) لهجن الرئاسة إلى قمة التحدي على بندقية اللقايا الجعدان المحليات بتوقيت بلغ 7:15:7 دقائق، وقام الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم بتتويج الفائزين برموز سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ عقب نهاية الشوط السابع.

صراع

ويستضيف ميدان المرموم لسباقات الهجن مساء اليوم تحديات رموز سن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ من خلال مهرجان المرموم التراثي 2024، وتتنافس الشعارات الكبرى من خلال عشرين شوطاً في سن اليذاع لمسافة 6 كيلومترات.. وستكون الأشواط الأربعة الأولى مخصصة لتحديات الرموز بواقع كأسين وبندقيتين للأشواط المفتوحة والمحليات.

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