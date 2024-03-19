نجاح كبير لسباق الجري في دورة عجمان الرياضية

شارك 1000 متسابق من مختلف الجنسيات والأعمار في سباق الجري الذي أقيم في مضمار الصفيا ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان في نسختها الرابعة التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، وأطلق شارة البدء الشيخ راشد بن محمد النعيمي المدير العام لجمعية الإحسان الخيرية، بحضور الشيخ سلطان بن عبد العزيز بن حميد النعيمي، واشتمل السباق على 7 فئات لمسافة 5 كلم، فئتي المجموع العام رجال وسيدات، وفئات المواطنين والمواطنات، الدوائر الحكومية رجال وسيدات، وفئة المواطنين فوق 50 سنة، كما ضم 4 فئات لمسافة 2 كلم تحت 16 سنة، الفئة المفتوحة ذكور وإناث، وفئتي المواطنين والمواطنات.

وأسفرت نتائج سباق الجري 5 كلم عن فوز داجني ديمبسي بالمركز الأول في فئة المجموع العام رجال، وفي فئة المجموع العام سيدات حصلت بإلهام بريوش على المركز الأول.

وفي فئة المواطنين توج خالد البدواوي بالمركز الأول، وفي فئة المواطنات فازت حصة الجسمي بالمركز الأول.

وفي فئة الدوائر الحكومية رجال فاز طلال عبيد الشامسي بالمركز الأول، وفي فئة الدوائر الحكومية سيدات فازت علياء الشامسي بالمركز الأول، أما في فئة المواطنين فوق 50 سنة فقد حصل عباس سليمان على المركز الأول.

وفي سباق 2 كلم تحت 16 سنة، فاز أهان ياسر و مايسي جاريت بالمركز.

وفي فئة المواطنين توج عبد اللطيف الصبري بالمركز الأول، وفي فئة المواطنات فازت شوق البلوشي بالمركز الأول.

وفي ختام السباق قام خليفة سلطان بن حارب المهيري، مدير عام ((الراسخون للعقارات)) الراعي الماسي للدورة بتكريم الفائزين في جميع الفئات وسط أجواء من الفرحة.

كرة القدم

وفي منافسات كرة القدم شهدت مباريات اليوم الثاني من الجولة الثانية 3 انتصارات، حيث حقق دائرة البلدية والتخطيط فوزه الثاني على التوالي بتغلبه على الإدارة العامة للدفاع المدني بهدفين دون مقابل في مباراة استمر فيها تألق لاعب البلدية كاسيو سيدريك ليتوج بجائزة نجم المباراة للمرة الثانية، وبذلك تصدر البلدية المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط في حين تجمد رصيد الدفاع المدني في 3 نقاط.

وحسم القيادة العامة لشرطة عجمان مباراته أمام دائرة التنمية الاقتصادية بفوزه بأربعة أهداف مقابل هدف، ليرفع الفائز رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، ويبقى التنمية الاقتصادية برصيد نقطة واحدة، ونال أحمد بشر محمد من الشرطة نجومية المباراة، كما فاز فريق هيئة النقل على جامعة عجمان برباعية نظيفة، وارتقى النقل إلى صدارة المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن جامعة المدينة عجمان، فيما بقي جامعة عجمان في المؤخرة بدون رصيد، وتوج باسيرو الحسن من الفائز نجماً للقاء.

وتتواصل المنافسات اليوم بثلاث مباريات حاسمة، حيث يواجه دائرة التنمية الاقتصادية فريق دائرة الميناء والجمارك، ويلعب هيئة النقل مع جامعة المدينة عجمان، فيما يلتقي في المباراة الثالثة دائرة البلدية والتخطيط بفريق غرفة عجمان.

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