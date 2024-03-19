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«دائرة القضاء» أول المتأهلين إلى ربع نهائي كأس منصور بن زايد لكرة القدم

3/19/2024 7:15:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حجز فريق دائرة القضاء مقعده في الدور ربع النهائي لكأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024 التي تقام في نسختها الحادية عشرة بملاعب فندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي، بمشاركة 16 فريقاً، وتستمر منافساتها حتى 28 مارس الجاري.

وبات فريق دائرة القضاء أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من البطولة، بعدما تفوق على مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما، مساء أول من أمس، ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة، ليرفع فريق دائرة القضاء رصيده إلى 6 نقاط من فوزين متتاليين وحجز أول مقعد في دور الثمانية.

وفي المباراة الأخرى ضمن المجموعة نفسها، حقق مكتب الأمين العام فوزاً كبيراً على مركز جامع الشيخ زايد الكبير، بثمانية أهداف لهدف، في أكبر نتائج البطولة حتى الآن.

ويتصدر ترتيب المجموعة دائرة القضاء ((6 نقاط))، ثم مكتب الأمين العام ((4 نقاط))، يليه مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بنقطة واحدة، بينما يوجد مركز جامع الشيخ زايد الكبير رابعاً برصيد خالٍ من النقاط.

وستكون البطاقة الثانية ما بين مكتب الأمين العام ومكتب شؤون المواطنين والمجتمع، إذ يواجه الأول في الجولة الثالثة والأخيرة فريق دائرة القضاء، بينما يلاقي مكتب شؤون المواطنين والمجتمع مركز جامع الشيخ زايد الكبير.

ونال أحمد جمال الدين، لاعب مكتب الأمين العام، جائزة رجل المباراة أمام مركز جامع الشيخ زايد الكبير، كما حصل كرست يان لاجو، مهاجم دائرة القضاء، على نجومية المباراة الثانية ضد مكتب شؤون المواطنين والمجتمع. وأشاد سعيد الكثيري، مهاجم المنتخب الوطني ونادي الوحدة السابق، بأجواء البطولة.

وقال المهاجم الذي يشارك مع نادي سيتي غولف: ((التواجد في البطولة فرصة رائعة لجميع المشاركين، كما أن الأجواء مميزة للغاية)).

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