إقالات المدربين.. «الشماعة» الجاهزة في «المحترفين»

تعددت الأسباب والنتيجة واحدة، ((الشماعة)) الجاهزة.. إقالة، استقالة، استغناء، استبعاد، أو إنهاء العلاقة بالتراضي مع 16 مدرباً من مهام الإدارة الفنية لـ10 فرق من أصل 14 فريقاً ناشطاً في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم في الإمارات للموسم الجاري 2023 ـ 2024، بعد مضي 16 جولة من مشوار البطولة، بات مؤشراً لمدى ((تجذر)) الظاهرة، حتى وإن بدت متوقعة وطبيعية ليس في دوري الإمارات فحسب، بل في غالبية دوريات العالم.

ورغم تباين الأسباب الدافعة للظاهرة، إلا أن الحقيقة التي تكاد تكون وحيدة، هي أنها صارت مبرراً شبه جاهز أمام الإدارات الباحثة في لحظة ما عن ((شماعة)) لتعليق الإخفاق وتردي نتائج الفريق الأول في دوري المحترفين تحديداً.

وبعد مرور 16 جولة من دوري المحترفين في الموسم الجاري، تجسدت ظاهرة إنهاء العلاقة مع 16 مدرباً، ما يُعد رقماً قياسياً يؤثر سلباً على الاستقرار الفني، باعتباره من بين أبرز متطلبات تطوير كرة القدم، والانتقال بها إلى مستويات أكثر تقدماً وتطوراً.

قبل الجولة

وقبل الجولة 17 من دوري المحترفين، والمقرر انطلاقتها في 28 مارس الجاري، شملت الظاهرة 16 مدرباً في 10 فرق، بدء فصلها الأول حتا بإنهاء العلاقة مع الصربي زيليكو ماركوف، وختمها حتا أيضاً ((حتى الآن))، بإنهاء العلاقة مع الإيطالي فابيو فيفياني بعد خسارته برباعية أمام الوحدة في الجولة 16، قبل أن تسير فرق الإمارات والوحدة وخورفكان والنصر والجزيرة، على نفس منوال نظيرهم حتا، بانتهاء العلاقة مع مدربين اثنين لكل فريق، الوطني محمد جالبوت والإسباني لويس بلاناغوما مع الصقور، والجنوب أفريقي موسيماني والهولندي أرنو بويتنويغ مع العنابي، والوطني عبدالعزيز العنبري والإسباني جيرارد زاراغوسا مع خورفكان، والصربي غوران والإيطالي ليبوريو كاماراتا مع العميد، والجزيرة مع الهولندي فرانك دي بور ومواطنه دي كليرك.

وتواصل تجسيد الظاهرة مع الفرق الأولى لدوري المحترفين، بإنهاء عجمان العلاقة مع البرازيلي كايو زاناردي، والعين مع الهولندي الفريد شرودر، والبطائح مع الروماني ميريل رادوي، واتحاد كلباء مع الإيراني فرهاد مجيدي.

وفيما تجسدت ظاهرة إنهاء العلاقة مع 16 مدرباً في 10 فرق في دوري المحترفين في الإمارات، حافظت 4 فرق على ((الكابينة)) الفنية ((حتى الآن))، شباب الأهلي مع الصربي ماركو نيكوليتش، والوصل مع الصربي ميلوش، والشارقة مع الروماني اولاريو كوزمين، وبني ياس مع السلوفيني داركو ميلانيتش.

أهداف الأندية

الإماراتي عبدالله حسن، الخبير الفني في الاتحاد الدولي لكرة القدم، قال: إنهاء العلاقة مع المدربين في غالبية فرق الأندية في دوري المحترفين في الإمارات، وتحت أي مسمى، إقالة، استقالة، استبعاد، استغناء تراضي، تعد جزءاً من اللعبة، وظاهرة متوقعة في غالبية دوريات العالم، وبغض النظر عن الأسباب، وبكل تأكيد هناك إيجابيات قد تكون مؤقتة على الفريق، وسلبيات أكثر، ومؤشراً على عدم توافق أهداف الأندية مع إمكانيات لاعبي الفريق، ما يعطي نتائج أقل من مستوى الطموح المرسوم من قبل الإدارة، وأيضاً يتوجب عدم تناسي أهمية تأثير عقلية اللاعبين، ومدى توافقها مع فكر مدرب الفريق، وهذا تجسد واقعاً مع فرق عدة في دوري المحترفين، وانعكس إيجاباً أو سلباً على مسيرة بعض الفرق، الأمر الذي حدد مسار قرار الإدارة سواء بإبقاء المدرب أو إنهاء العلاقة معه، وفقاً للنتائج المتحققة على أرض الواقع.

أطول فترة

وأشار عبدالله حسن إلى أن إنهاء العلاقة مع المدرب، قد تجلب بعض الإيجابيات المؤقتة للفريق في مباراتين أو 3 مباريات، لافتاً إلى أن الحكم الموضوعي على قرار إنهاء العلاقة مع المدرب، يتبين مع استمرار النتائج الإيجابية للفريق لأطول فترة ممكنة، باعتبار ذلك، تحدياً كبيراً لإثبات جدوى تغيير الجهاز الفني، ومدى تفاعل وتجاوب اللاعبين مع المدرب الجديد، والتمهيد من قبل الإدارة لعمل مستقبلي مبكر يخدم الفريق في حال أثبت تغيير الجهاز الفني جدواه، مشدداً على أنه وبصورة عامة، ظاهرة إنهاء العلاقة مع المدربين، تشكل الخيار الأول المتاح أمام إدارات الأندية لتعديل مسار فرقها في البطولة، إلى الحد الذي جعل من المدرب بمثابة ((الشماعة)) الحاضرة في أي لحظة لتبرير الإخفاق في نتائج الفريق، كون المدرب هو المسؤول الأول عن تلك النتائج، إيجابية أم سلبية.

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