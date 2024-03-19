«الصقور» يتدرب بمعنويات عالية وزينغا يرفض المباريات الودية

عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإمارات إلى التدريبات بمعنويات عالية عقب فوزه الأخير على خورفكان في الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين، والذي رفع رصيده إلى 8 نقاط نالها بفوزين وتعادلين، متقدماً من المركز الأخير إلى الثالث عشر في جدول الترتيب، وساهم الفوز الذي جاء بعد 10 هزائم متتالية بالمنافسة، في رفع الروح المعنوية وسط اللاعبين والجهاز الفني إضافة إلى إدارة النادي التي رفعت من درجات اهتمامها بالفريق لمواصلة النتائج الإيجابية في بقية مشوار البطولة.

وشهدت التدريبات عودة المدافع الصربي أوروس فيتاس بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان قد تعرض لها مؤخراً ومنعته التواجد مع زملائه في مباراة خورفكان، مع مشاركة جميع عناصر الفريق بقيادة أندريس إنييستا وباكو الكاسير وضياء سبع وبقية اللاعبين، وعمل الجهاز الفني بقيادة الإيطالي والتر زينغا على معالجة سلبيات المرحلة السابقة، ودعم الإيجابيات مع التركيز على الجوانب التكتكية.

وقرر زينغا، مدرب الصقور مواصلة التدريبات في فترة التوقف بشكل يومي مع منح اللاعبين راحة يوم الجمعة فقط، رافضاً خوض مباريات ودية للمحافظة على جميع اللاعبين من خطر الإصابات، مؤكداً لإدارة النادي أن الوقت غير مناسب لخوض الوديات وأنه يفضل التمارين اليومية التي يمكن أن يحقق عبرها مكاسب أكبر. وحسب المصادر، فإن الجهازين الفني والإداري قررا التعامل بهدوء مع المرحلة الحالية والعمل على إبعاد اللاعبين عن الضغوط وعدم الانشغال بموقف الفريق في جدول الترتيب، وأن يكون التركيز فقط على تطوير الأداء والاجتهاد من أجل تحقيق الانتصارات بداية بلقاء بني ياس على ملعب الصقور في الجولة 17 من بطولة الدوري والمحدد له يوم 28 مارس الجاري.

يد واحدة

وكان يوسف البطران رئيس مجلس الإدارة، قد حرص على تهنئة اللاعبين على المستوى الذي قدموه في مباراة خورفكان والفوز بالنقاط الثلاث، مؤكداً أن إدارة النادي ورغم النتائج السلبية السابقة لم تفقد ثقتها في اللاعبين، مؤكداً أنهم سيظلون دائماً خلف الفريق ويقدمون له الدعم المطلوب مع توفير كافة الاحتياجات، ومشدداً في الوقت نفسه على ضرورة التركيز والعمل يداً واحدة من أجل إسعاد جماهير النادي، مشيراً إلى أنه ينتظر من كل لاعب القتال في أرضية الملعب وبذل العرق والجهد.

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