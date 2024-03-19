«الشارقة للدفاع عن النفس» بطل «جوجيتسو ند الشبا»

انتزع نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس لقب فئة الكبار لبطولة الجوجيتسو، التي اختتمت منافساتها مساء أول من أمس، ضمن فعاليات النسخة 11 من ((دورة ند الشبا الرياضية)) التي تقام سنوياً في شهر رمضان المبارك وتتضمن 9 ألعاب رياضية متنوعة وهي الكرة الطائرة، والبادل، والجوجيتسو، والمبارزة، وكرة السلة بالكراسي المتحركة، وسباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية، وشد الحبل، وتحدي الموانع.

وشهدت بطولة الجوجيتسو التي نظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو مشاركات واسعة من اللاعبين واللاعبات من مختلف أندية وأكاديميات الدولة، فقدموا أداء احترافياً وأظهروا مستويات عالية من المهارة والتنافسية، وقدم اللاعبون في اليوم النهائي من المنافسات عروضاً مهارية وبذلوا قصارى جهدهم لتحقيق الفوز والتأكد من جهوزيتهم لخوض المنافسات والاستحقاقات القارية والعالمية المقبلة.

وحصل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس على لقب البطولة لفئة الكبار، فيما حل نادي العين في مركز الوصيف، وبني ياس في المركز الثالث.

فعالية استثنائية

وثمّن يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو التعاون البناء بين الاتحاد ومجلس دبي الرياضي في تنظيم منافسات الجوجيتسو ضمن دورة ند الشبا الرياضية وفقاً لأعلى معايير الجودة، مشيراً إلى أن البطولة تعد فعالية استثنائية تجمع أقوى نجوم الرياضة في الدولة باختلاف جنسياتهم، وتستقطب حضوراً جماهيرياً لافتاً يبرز نجاح جهود الاتحاد الرامية لتعزيز شعبية وانتشار رياضة الجوجيتسو في المجتمع.

وأوضح البطران: ((تحقق رياضة الجوجيتسو في الدولة نجاحات متواصلة على صعيد تطوير اللاعبين وتنظيم واستضافة البطولات والإقبال الجماهيري، ما يسهم في جذب المزيد من المواهب ونشر قيم هذه الرياضة وفوائدها بين مختلف شرائح المجتمع. ونفخر بالاهتمام والمثابرة التي يبديها لاعبونا لتكريس ريادة الدولة العالمية في رياضة الجوجيتسو، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة)).

ولفت البطران إلى أن هذه البطولة نجحت في حجز مكانة مهمة لها في أجندة الجوجيتسو المحلية وباتت تحظى بأهمية خاصة لدى اللاعبين، الذين يحرصون على الوجود فيها، بما تجسد في حجم المشاركة والإقبال الذي فاق التوقعات.

حرص

وعبّر صالح المرزوقي عضو اللجنة المنظمة رئيس اللجنة التنفيذية لدورة ند الشبا الرياضية، عن سعادته بأجواء النشاط والحيوية والتنافس الكبير والحضور الجماهيري للفعاليات التي تشهدها الدورة التي يتضمن برنامجها اليومي منافسات عديدة من الرياضات التسع المعتمدة في النسخة الحادية عشرة.

وقال: تحرص اللجنة المنظمة على إضافة رياضات جديدة ومتميزة للفعاليات التنافسية في كل عام، مع استمرار دعم رياضات ذات جماهيرية كبيرة، إلى جانب وضع اللوائح التي ترتقي بمستوى المنافسات وتشجّع الفرق على ضم أفضل اللاعبين في مختلف الرياضات، ما يسهم في تحقيق أهداف الدورة الرياضية والمجتمعية، وبوجود 9 رياضات متنوعة وجوائز مالية تزيد على 3 ملايين و500 ألف درهم فإن الدورة تواصل دورها في الارتقاء بمستوى رياضيينا، كما تواصل استقبال المئات من الجماهير يومياً للاستمتاع بأجواء التنافس وكذلك بمنطقة الجمهور والمطاعم المتنوعة التي تتوافر في مكان الحدث.

وأضاف: نحرص على سعادة الجمهور واللاعبين، ولذلك فقد تم تخصيص أماكن وقوف كافية تستوعب آلاف الجماهير وسيارات كهربائية لنقلهم من منطقة الوقوف إلى مدخل المجمّع، كما أن إجراءات الدخول لمجمع ند الشبا تتم بسهولة وسرعة تجعل حضور الجمهور تجربة ممتعة.

البادل

وتواصلت منافسات بطولة البادل لفئة التصنيف المحلي 100 نقطة مفتوحة، وشهدت مباريات أول من أمس تأهل فريق أنكل سعيد الذي يضم الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل، وماجد الجناحي إلى الدور الـ16 بفوزهما على الثنائي جاسم النعيمي وعبدالله كمبر بنتيجة 6 - 2 و7 - 6، ومن أبرز النتائج فوز فارس الجناحي وعبدالله العبدالله على فارس أحمد وحمد الحسني بنتيجة 6 - 0 و6 - 1، وتغلب سيف الحمادي وراشد الحمادي على عبدالله المحمود وعمر العويس بنتيجة 6 - 1 و7 - 6، وتغلب عيسى شريف وأحمد الشرف على سعيد البلوشي وأحمد الهاجري بنتيجة 6 - 3 و7 - 5، وفاز عبدالرحمن القاسم ومحمد القاسم على نصر النيادي وحمدان الجناحي بنتيجة 6 - 4 و6 - 0.

سلة الكراسي

وتنطلق اليوم تصفيات بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة في نادي دبي لأصحاب الهمم وبمشاركة 10 فرق، فيلتقي في الساعة 9:30 مساء اليوم فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بدبي وفريق بلدية دبي، كما يلتقي في الساعة 10:50 مساء فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي وفريق القيادة العامة لشرطة دبي ضمن مباريات المجموعة الأولى، ويلتقي فريق هيئة تنمية المجتمع وفريق ماي دبي في الساعة 10:10 مساء، كما يلتقي فريق محاكم دبي وفريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في الساعة 11:30 مساء ضمن مباريات المجموعة الثانية.

وتم تقسيم الفرق المشاركة في بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة على مجموعتين فتضم المجموعة الأولى فرق كل من القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بدبي وهيئة كهرباء ومياه دبي، فيما تضم المجموعة الثانية فرق كل من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومحاكم دبي، وماي دبي، وهيئة تنمية المجتمع، ومركز وريزدنس البستان.

تحدي الموانع

وتشهد بطولة تحدي الموانع إقبالاً كبيراً على المشاركة من محبي رياضات المغامرة والتحدي فيتواصل التسجيل طوال أيام البطولة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لدورة ند الشبا الرياضية، وتشهد بطولة تحدي الموانع منافسات قوية بين المشاركين من مختلف الجنسيات والأعمار وتستمر حتى يوم 21 مارس، ويتنافس فيها المشاركون في جوائز مالية قيمة تبلغ قيمتها 290 ألف درهم.

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