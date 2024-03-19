«الأبيض» يختتم تحضيراته اليوم استعداداً لليمن في تصفيات المونديال وآسيا

يختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، تحضيراته استعداداً لمواجهة منتخب اليمن غداً الخميس على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، في إطار مباريات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويؤدي ((الأبيض)) الحصة التدريبية الأخيرة على ملعب جامعة نيويورك بجزيرة السعديات، يضع من خلاله البرتغالي باولو بينتو المدير الفني للمنتخب الوطني اللمسات النهائية على الخطة والتشكيلة التي سيخوض بها المباراة على ضوء متابعته لنظيره اليمني خلال مباراتيه أمام نيبال والبحرين في التصفيات، إذ يملك في رصيده 3 نقاط من الفوز على نيبال والخسارة من البحرين.

وكان المنتخب خاض مرانه الأساسي بمشاركة جميع اللاعبين المختارين في قائمة ((الأبيض)) لمباراتي اليمن في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات، حرص من خلاله بينتو على وضع الملامح الرئيسة لخطة اللقاء، حيث من المقرر أن يواصل الاعتماد على العناصر الشابة وفي حال كانت النتيجة في صالح الأبيض خلال المباراة وحسمها في وقت مبكر يتوقع أن يمنح بعض العناصر المنضمة لأول مرة للمنتخب فرصة المشاركة.

وتسود حالة من الحماس والتفاؤل في أروقة معسكر الأبيض بعد اكتمال الصفوف عقب انتظام لاعبي العين وعجمان في التدريبات الجماعية التي حرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق أسلوب اللعب ومحاولة تحقيق أكبر قدر من التفاهم والانسجام خاصة وأن مواجهة اليمن الأولى للمنتخب عقب الخروج من دور الـ 16 لكأس آسيا الأخيرة.

ويسعى المنتخب الوطني خلال مواجهة اليمن في أبوظبي إلى تحقيق فوزه الثالث على التوالي في التصفيات والوصول إلى النقطة التاسعة لتعزيز صدارته للمجموعة والاقتراب خطوة كبيرة من حسم التأهل للمرحلة الثالثة من تصفيات المونديال كذلك حسم بطاقة التأهل إلى كأس آسيا 2027.

من جهته، قال مدافع المنتخب الوطني، خالد الهاشمي، إن مباراة اليمن تعد في غاية الأهمية بالنسبة لـ((الأبيض)) كونها تقرب المنتخب أكثر من ضمان التأهل إلى المرحلة المقبلة، مؤكداً عزم جميع اللاعبين على الظهور بشكل مميز وحصد النقاط الثلاث وإسعاد الجماهير.

وأوضح الهاشمي أن الأمور في المعسكر تسير بشكل إيجابي، وجميع اللاعبين على أهبة الاستعداد، ورهن إشارة الجهاز الفني، الذي يعمل على تجهيز كافة اللاعبين ليس فقط لمباراة الخميس، إنما كذلك لمباراة الإياب، التي ستقام بعد أيام في المملكة العربية السعودية.

من جهة أخرى، يعقد المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة عصر اليوم الأربعاء في قاعة المؤتمرات الصحفية لاستاد آل نهيان بحضور مدرب ولاعب من كل منتخب، إذ يعقد مؤتمر مدرب منتخب اليمن في تمام الساعة 4:00، يليه مؤتمر مدرب منتخبنا في تمام الساعة 5:00، ويسبق المؤتمر الصحفي عقد الاجتماع الفني للمباراة بحضور المراقب ومقيم الحكام وممثلي المنتخبين والجهات المعنية، وسيتم مناقشة جميع الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة واعتماد ألوان قمصان المنتخبين وتحديد أرقام بوابات دخول الجماهير وغيرها.

ويدير المباراة طاقم تحكيم من العراق بقيادة مهند قاسم ((ساحة))، واثق مدلل ((مساعداً أول))، أحمد صباح ((مساعداً ثانياً))، يوسف سعيد ((حكماً رابعاً))، وعبدالرحمن الزيد من المملكة العربية السعودية مقيماً للحكام، والياباني أوتاني كيني مراقباً للمباراة.

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