سوء استخدام التقنية يجعلك الخاسر

نأخذ ثقافتنا من الكتب، وما زلنا نعتمدها سبيلاً للمعرفة، فهي مصادر موثوقة، عرفناها مذ كنا نقرأ لأجدادنا التراثيات، كبرنا وتعددت معنا عناوينها. ظلت العلاقة مع الكتاب متينة، وسمعته لم يطلها التشكيك بالقدر الذي يطال معلومات وسائل التواصل الاجتماعي، بكامل أعضائها من الأسرة التقنية. إن العاملين في ميدان البحوث مثلاً، أغلبهم لا يأخذ منها ثقافتها ((الطيّارة))، لافتقارها للمراجع الواضحة والمصادر الموثوقة. والأدهى، أن تقرأ بحثاً، وضع صاحبه وسائل التواصل الاجتماعي مصدراً من بين المصادر.

أمر صادم لا شك

استخدام الناس لوسائل التواصل الاجتماعي، للفضفضة وجزئيات الحياة اليومية، أمر لا غبار عليه، فالوسائل مذ ابتكرت، وطرحت في الأسواق، قدمت نفسها بتخصصها لهذا الغرض الإنساني المعلن، التواصل. لكن أن يصل الأمر إلى اعتمادها مصدراً موثوقاً للبحث، فذلك كثير، أمر تصعب الموافقة عليه، لكن إن حدث، فسيكون إسهاماً متعمداً في فوضى المعلومات المضلِّلة، تلك التي تستهدف إنسان العصر، وإلا ما تفسير أن تنصح بعض الدول اليقظة مواطنيها، بعدم تصديق الأخبار الواردة عبر تلك الوسائل؟

سوى كونها تفتقر إلى أدنى معايير الصدقية والموضوعية، ودقة في النقل. لذا، فإن ما كان يطلق عليه ((صحافة المواطن))، عند ظهور هذه الوسائل، كانت تعاني من عدم الاعتراف الرسمي بها، مما شكك في بثوثها الخبريّة، واكتنافها للغموض حدّ عدم اليقين.

كل ابتكار تقني يندرج في دائرة التواصل البشري، هو جيد، وله منافع، لكن مضاره أكثر. ليس تجنياً هذا، بل يقوم على نوع الاستخدام. كل سلاح له حدان؛ خذ الهاتف والألواح الرقمية مثالاً، فهي توصلك للدردشة بالبعيد، لكنها تسرق منك القريب. أطفالك.

هي قد تنجز لك معاملة ما فتريحك نفسياً، لكن تتسبب لك بارتباكات عصبية وإدمان يؤذيك نفسياً، وقد تزور عيادة للأمراض الإلكترونية. قد توفر لك جهداً ومالاً، أخي الرقمي، لكن قد يضيع أطفالك الذين أدمنوا عليها، فتخسر الجهد والمال والوقت.