أكذوبة إغلاق مصر معبر رفح

منذ بدء الحرب الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة، والمأساة الإنسانية الأكبر والأسوأ التي يعيشها سكانه، هي الهم الأول لكل الأوساط السياسية والإعلامية والحقوقية حول العالم. وبدا واضحاً للجميع أن حكومة اليمين المتطرف الديني الإسرائيلية، لا تسعى فقط لقتل الفلسطينيين في غزة ولا التدمير الشامل لكل ما بها من بنية تحتية وعمران، بل أنها تسعى بكل مراحل العدوان وإجراءات الحصار، لخلق حالة ((مجاعة)) حقيقية لأهل القطاع، وهو ما وصلنا إليه بالفعل باعتراف وتحذير وتنديد كل الجهات الأممية والحقوقية من مختلف جهات العالم، حيث أصبحت غزة هي المكان الأكثر جوعاً ومرضاً وتدميراً من بين كل مناطق العالم.

ومنذ بدء هذه الجريمة – المأساة، لم تتوقف نداءات دول العالم ومنظماته الأممية للحكومة الإسرائيلية، من أجل السماح للمساعدات الإنسانية، بالدخول لسكانه بما يقيهم شر المجاعة والأوبئة الآخذة في الانتشار. ومنذ البدء أيضاً، لم يكن هناك من طريق لدخول ما يمكن نفاذه من المساعدات، سوى معبر رفح البري الذي يربط بين مصر وقطاع غزة. وخلال كل تلك الفترة، وقبلها بكثير، ظلت مصر تفتح المعبر من جانبها بلا انقطاع مطلقاً، لإتاحة الفرصة لدخول المساعدات، وعبور الأفراد من الجانبين الفلسطيني والمصري إلى الجانب الآخر.

وبالرغم من هذا، فقد بدا جلياً وغريباً في نفس الوقت، أن مصر ظلت تتعرض منذ بدء الحرب لحملات كاذبة من طرفين من المفترض أنهما لا يلتقيان، حيث يزعمان أن مصر هي التي تغلق المعبر من جانبها وتحول دون دخول المساعدات إلى غزة. فقد زعم هذا مسؤولون إسرائيليون في عدة مناسبات، ومنها مرافعة فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية. والمفارقة هي أنه في نفس الوقت، تصاعدت أصوات لبعض المنتمين لجماعة الإخوان والملتحقة بها وبعض الموصوفين بمعارضتهم للنظام السياسي المصري، بنفس الادعاءات التي اجتمعوا عليها مع المسؤولين الإسرائيليين المتطرفين.

والحقيقة أن تهافت هذه الادعاءات التي تأتي من طرفين من المفترض أنهما لا يجتمعان، تكذبها حقائق لا حصر لها. فمن ناحية لدينا كم هائل من تصريحات كبار المسؤولين الإسرائيليين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفسه، بعدم السماح بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من حربهم الضروس على القطاع. ومن ناحية ثانية وأكثر جلاءً، فإن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الإسرائيلي الفعلية، وهو ما يتجلى واقعياً في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري، حيث تذهب أولاً إلى المعابر التي تربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، حيث يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي الذي يسيطر عليها، قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع.

كذلك، فإن مصر قد أعلنت عشرات المرات في تصريحات رسمية بدءاً من رئيس الجمهورية وكل الجهات المعنية، بأن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع، مطالبين الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخولها بحجة تفتيشها. وقد تأكد هذا الأمر بزيارة العديد من كبار مسؤولي العالم وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة معبر رفح من الجانب المصري، ولم يتمكن واحد منهم من عبوره لقطاع غزة، نظراً لمنع الجيش الإسرائيلي لهم، أو تخوفهم على حياتهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.

أيضاً، فإن المفاوضات التي جرت حول الهدن الإنسانية التي استمرت لأسبوع في قطاع غزة، قد شهدت تعنتاً شديداً من الجانب الإسرائيلي في تحديد حجم المساعدات التي ستسمح قوات الاحتلال بدخولها للقطاع، باعتبارها المسيطرة عليه عسكرياً، وهو ما أسفر في النهاية عن دخول الكميات التي أعلن عنها في حينها. وقد تأكدت سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات للقطاع وتعطيله المتعمد لها، بما طالبها به الرئيس الأميركي جو بايدن بفتح معبر كرم أبو سالم لتسهيل دخولها، وهو ما تحقق بالفعل منذ بضعة أسابيع.

ولعل المفارقة الأهم والأكبر هي أنه لم يصدر من الأشقاء الفلسطينيين في غزة ولا أي من الفصائل فيها أي اتهام لمصر بإغلاق المعبر، بل العكس تماماً الإشادة دوماً بالجهود المصرية الإنسانية والسياسية لإنقاذ القطاع وأهله، إنهم ((عنوان الحقيقة)).