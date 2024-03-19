التشكيك الموصل إلى الحرب

أعلنت اللجنة الانتخابية الروسية الاثنين الماضي أنّ فلاديمير بوتين حقّق فوزاً ((قياسياً)) في الانتخابات التي اختتمت الأحد، معتبرة ذلك دليلاً على أن البلاد موحدة خلف الرئيس الموجود في السلطة منذ نحو ربع قرن.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية ((فرانس برس)) عن رئيسة اللجنة الانتخابية إيلا بامفيلوفا أنّ بوتين نال حوالي 76 مليون صوت، وهو ما يمثّل 87.29 %، وأضافت إن ((المشاركة سجلت نسبة قياسية غير مسبوقة قدرها 77.44 %، وهذا لم يحصل من قبل في تاريخ روسيا الجديدة.

وجاءت الانتخابات الرئاسية الروسية في سياق دولي وأوروبي يطغى عليه التوتّر الذي بلغ حدّ التلويح باستعمال السلاح النووي، ووصل هذا التوتّر إلى درجة خطيرة إثر تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنّه ((لم تعد لبلاده خطوط حمراء في دعم أوكرانيا في حربها ضدّ روسيا))، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة في موسكو، ما دفع الرئيس فلاديمير بوتين إلى التلويح بالنووي وجعل نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف يعلن هو الآخر أن ((لا خطوط حمراء لروسيا ضدّ فرنسا)).

ورغم أنّ هذه التصريحات الفرنسية لا تلقى إجماعاً في صفوف حلفاء أوكرانيا، إذْ تعارضها بالخصوص كلّ من الولايات المتّحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وحتّى بريطانيا، إلّا أنّها ألقت بظلالها على العلاقات الدولية وجعلت شبح الحرب يخيّم مجدّداً على أوروبا.

ويعتبر عديد الملاحظين أنّ أوروبا تشهد عملية ((تعبئة مصطنعة لحرب لا مبرّر لها مطلقاً))، إذ إنّ ((الخلاف الروسي الأوكراني لا يعدو أن يكون خلافاً حدودياً، لا يرقى بالضرورة إلى نزاع شامل أو يكون سبباً في حرب كونية جديدة))، مثلما أعلن ذلك الزعيم الفرنسي اليساري جون لوك ميلنشون.

هذه المخاوف والمعاني المحذرة من احتمال نشوب حرب كونية ثالثة عبّر عنها بوضوح تامّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمة ألقاها أمام أنصاره مساء الأحد في الساحة الحمراء بمناسبة فوزه في الانتخابات، إذ أكّد ((التمسّك بحقوق وأهداف بلده واستعداد روسيا لخوض الحرب من أجل ذلك، رغم أنّ الدفع باتجاه حرب عالمية ثالثة ليس من مصلحة أيّ طرف)).

وما يبعث على الغرابة حقاً هو تلك المساعي الغربية المحمومة من أجل نزع أيّ شرعية عن الاستحقاق الانتخابي الروسي وهي مساع رافقت هذا الاستحقاق في كامل مراحله. ولا يبدو أنّ الغرب الليبرالي مستوعب لأسباب الفوز الساحق لفلاديمير بوتين في هذه الانتخابات وبالخصوص غاب عنه تفسير نسبة الإقبال التي فاقت 74 في المائة من مجمل المسجلين في القائمات الانتخابية.

ولا نرى أنّ الغرب الليبرالي فَهِمَ أنّه كلّما اشتدت حدّة العداء الغربي تجاه روسيا ورموزها، سَهُلَ على فلاديمير بوتين حشد الشعب الروسي وراءه على خلفية ((الوحدة الوطنية الروسية المهدّدة)).

ويذهب اعتقاد المراقبين إلى أنّ موجة التنديد بظروف وملابسات الانتخابات الروسية وبنتائجها، قد تُرضي الروس الذين اختاروا الموديل الغربي في تنظيم المجتمع والدولة، وهم قلّة قليلة، ولكنّ الغالبية العظمى من المواطنين الروس، حتّى أولئك الذين لا يتوافقون بالضرورة مع بوتين، يرون في ردّة الفعل الغربية حلقة أخرى من مسلسل محاولة القضاء على الهويّة الروسية.

من الواضح إذن أنّ الغرب الليبرالي يدفع باتجاه التشكيك في شرعية انتخاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أساس ((غياب منافس جدّي)) له في هذه الانتخابات وفي ضوء ما يرونه من ((غياب كلّي لقواعد المنافسة الديمقراطية))، من الواضح كذلك أنّ دولاً أخرى تنتمي لما أضحى يسمّى بـ ((الجنوب الشامل)) تعاملت مع الانتخابات الرئاسية الروسية على قاعدة احترام الشؤون الداخلية للدول، ولكنّ الأوضح أنّ الغرب الليبرالي يدفع بلا هوادة باتجاه الحرب، وهذا ديدنه منذ أزيد من 40 سنة، لأنّ العقيدة التي تحرّكه هي أنّ الحرب والعنف من الوسائل الموصلة لتحقيق الأهداف والسياسات.

وإنّ ما غاب عن الغرب الليبرالي هو أنّ العنف لم يحلّ مطلقاً أيّ إشكال أو نزاع، وهو ما يشرّع القول بأنّه يجب التقاط الفرصة من أجل تغليب وإعلاء الدبلوماسية، إنّ الإنسانية في حاجة ماسّة إلى تجذير ثقافة السلام ونبذ ثقافة الحرب إلى الأبد.