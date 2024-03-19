معادلة بوتين

ما إن أعلنت نتيجة الانتخابات الرئاسية في روسيا حتى خرج الرئيس الفائز ملوحاً بسيفه، ومنادياً بأعلى صوته، ولاختلاف الزمان والمكان لم يقل ((هل من مبارز))، فالسيف اليوم، وفي المفهوم الحربي الدولي لا قيمة له، فهو ليس أكثر من رمز للقتال والتحدي و((العين الحمراء))!

بوتين لوّح في وجه العالم بزر قد يدمر الجميع، موجهاً تحذيره إلى الدول الأوروبية التي تنادت قبل أيام إلى وضع خطة تدخل في الحرب الدائرة بأوكرانيا، وذهب أحد قادتها بعيداً عندما طالب بإرسال قوات أوروبية إلى أرض المعركة للدفاع عن استقلال أوكرانيا، وعندما يكون الحديث عن تدخل عسكري تكون النتيجة صداماً ومواجهة مباشرة، وتكون كل الاحتمالات مفتوحة، فأوروبا هي حلف الناتو، والناتو هو ذراع الولايات المتحدة في أوروبا وما بعدها، واتساع رقعة النزاع بين دولتين متجاورتين إلى حلفين منافسين لبعضهما يعني أن هناك طرفاً يمتحن طرفاً أو يساومه، وفي الحالتين جاء رد بوتين بذلك التلويح الذي أرعب دول أوروبا قبل غيرها، فصدرت تصريحات لقيادات أوروبية ترفض فكرة التدخل بقوات برية في الحرب الأوكرانية، وكان رد الرئيس الروسي حاسماً وحازماً!

((تدخلهم العسكري يعني إشعال حرب عالمية ثالثة))، هذه هي المعادلة، ذكرها بوتين بوضوح، ودون تردد، وأوروبا وأمريكا والعالم كله يعرفون جيداً بأن روسيا ليست صيداً سهلاً، ولا تقبل بالاستهانة بما يحيط بها من أخطار، وقد دخلت في حرب مع جارتها بعد أن فتحت أبوابها لحلف الناتو الذي يتمنى مجاورة روسيا، ومن بعدها محاصرتها، لهذا لوّح لهم بعد أن أنهى عملية تجديد رئاسته لستة أعوام قادمة، وهو يملك كل ما تحتاجه الحروب الكبرى، والأزرار تحت يديه، ومن يريد أن يفتح أبواب جهنم سيساعده!

التلويح عند رئيس ثاني قوة عالمية يعني استعداده للذهاب إلى خط النهاية، وعندما يقف هذا الخط عند حرب عالمية ثالثة، على الأضداد أن يعوا في أي طريق هم ذاهبون!