كيف نظهر في الصور؟

هل تصدق هذه العبارة فعلاً؟ هل ما نراه في الصور تعبير عما يعتمل في الحياة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فهذا معناه أن الصور تكثيف تقني للعلاقات والمشاعر التي يعيشها الناس فعلاً، لكن الحقيقة غير ذلك إن لم تكن عكس ذلك!

جربوا أن تتأملوا وبتجرد إن أمكنكم ذلك، أكثر الصور خصوصية والتي تمتلكونها كذخائر شخصية، والصور الأكثر شهرة عبر التاريخ وكذلك تلك الصور المتداولة بين أيديكم والتي تطالعكم بها الصحف والمجلات، والتي تلتقط عادة في المناسبات والأحداث واللقاءات والافتتاحات والمؤتمرات، انظروا إلى كل هؤلاء الناس في معظم الصور، كلهم مبتسمون وفرحون، ممتلئون بالحبور والحيوية، مرتبون وأنيقون، ينظرون لبعضهم البعض بكثير من الود والرهافة الإنسانية!

ليس لدي شك بأن البعض ممن نراهم في الصور هم كذلك فعلاً، سعداء ومهذبون وابتساماتهم تعبير عن حقيقتهم، لكننا أيضاً نعلم أن كثيرين منا يتصنعون تلك الرهافة التي تتطلبها الصورة لا أكثر، كالابتسامة التي اخترعنا لها كلمات معينة نقولها ونحن نلتقط الصور لتظهر أسناننا فتثبت بذلك أننا سعداء بما يليق بالحدث وبالصور بينما الحقيقة ليست كذلك!

أتذكر صورة ياسر عرفات وهو يصافح إسحاق رابين، كيف بدا الأول مبتسماً متفائلاً ماداً يديه على اتساعهما للآخر الذي صافحه على مضض لا يحتاج لكثير ذكاء لاكتشافه، فهل كان عرفات مؤمناً ومتفائلاً وسعيداً بالفعل؟ ما يعني أن الصورة قد نقلت المشاعر بالمقلوب تماماً. ومثلها صور كثيرة يرتدي فيها الناس ابتسامات مخصصة للمناسبة لا تعبر عن حقيقتهم أبداً، فمهمة هذه الصور كعصا موسى ليست لإظهار السعادة، لكننا نتوكأ عليها لتحقيق المآرب الأخرى.

لكن لماذا يصر البعض على الظهور في صور هم أنفسهم لا يحبون تذكرها لاحقاً أو حتى الاحتفاظ بها؟ يبتسمون فيها مرغمين حتى لا تبدو وجوههم مقطبة أو غير راضية؟ هل هو الحرص على الشكل الاجتماعي؟ أم لأن هذا هو السائد؟ أم لأن الابتسامة هي القناع الأكثر ستراً لدواخل النفس؟ أم لأن الإنسان حريص في كل حالاته على أن يبدو جميلاً ولطيفاً سعياً للمكانة والرضا الاجتماعي؟