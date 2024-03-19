قبل أسابيع كتبت عن زيارتي رفقة بعض الأخوة الأعزاء إلى منطقة الراس بديرة وتجولنا بالأسواق القديمة، حيث استذكرنا جانباً مهماً من تاريخ إمارة دبي، وقد تداول بعض الأخوة تلك الجولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبعد ذلك كانت لنا جولة أخرى زرنا خلالها أحد البيوت التاريخية بإمارة دبي (بيت عيال ناصر) في الحي المسمى باسمهم فريج عيال ناصر، والذين ينسبون إلى ناصر بن سالمين السويدي أحد رجالات طائفة السودان بالإمارات، وأحد الطواويش ورجال الغوص قديماً، حيث كان يمتلك عدداً من سفن الغوص يعمل عليها أعداد من الغاصة والبحرية والحشم والخدم لذا سمي الفريج باسمهم.

وكان بيتهم من البيوت الشهيرة. ولقد أحسنت عملاً إدارة المباني التاريخية ببلدية دبي عندما قامت بترميمه ليبقى علامة سياحية بارزة تدل على فنون العمارة التي امتازت بها الإمارة. لقد قامت البلدية بتعويض المالك الذي آلت إليه ملكية البيت قطعة أرض عوضاً عن مساحة البيت، بينما أبقت له مساحة الفناء، ولو احتفظت بها لكان خيراً، لأنه لو تم بناء هذه المساحة سيبقى البيت محاطاً ببنايات عالية دون وجود مساحة للمواقف. أما وقد تم ترميم البيت فقد يكون من المناسب الاستفادة منه، بأن يُخصص متحف للفنون الشعبية، حيث إن أقدم فرقة للفنون الشعبية في الإمارة هي فرقة عيال ناصر، حيث كان رجالهم واتباعهم يمارسون جميع الفنون.

وتحويل البيت إلى متحف يحفظ تراث هذه الفرقة الذي هو جزء من التراث الشعبي للدولة، حيث لا يزال بعض من رجالهم وأحفادهم يمارسون تلك الفنون. على أن يتم تجهيز المتحف بشاشات معدة لعروض الفنون بتقنية حديثة وشروح بلغات مختلفة وصالات لعرض الأدوات والمعدات المستعملة من طبول بأنواعها طبل الراس والتخامير والطوس والعصي و(الطيران) الدفوف، الخاصة بفن العيالة (الرزيف)، وتسجيلات للفن الذي شارف على الاندثار فن (الاه الله) والذي تتميز به الدولة وحدها، وكان من حقه التسجيل على قائمة التراث العالمي. وكذلك فن (المالد) وعدته من دفوف ومطارح وكذلك تسجيلات لإنشاد الفرقة بقيادة المرحوم الشيخ أحمد بن حافظ. إضافة إلى عدة فن (الليوا) وغيرها من الفنون. ويكون مقراً للفرقة، على أن تقوم الفرقة بتقديم عروض بداخل البيت أو أمام المدخل يومياً أو أسبوعياً أو في المناسبات.

وبهذا نكون حافظنا على البيت وعلى تراث الفنون الشعبية وأبقيناه حاضراً للأجيال.