الخير.. روح دبي

الخير في دبي ودولة الإمارات بشكل عام يفيض ليعم الجميع، ويتجاوز الحدود إلى المحتاج البعيد، فلا تمييز في العطاء والإحسان، بل عمل إنساني خالص لوجه الله تعالى، لا يراد منه سوى الخير للإنسان وتحسين حياته مهما كان دينه أو لونه أو عرقه. والخير في هذه البلاد لا يقتصر على أبواب الإحسان والتبرعات، بل هو في معنى أشمل فرص عمل وجودة حياة تشمل كل من يعيش على أرضها، ويصل تأثيره إلى مئات الملايين من أفراد أسرهم حول العالم.

والعمل الخيري في دبي نهج وممارسة يومية عبر مبادرات تحولت إلى مؤسسات تعمل داخل دبي وخارجها، مثل مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية، التي كان أحدث مشاريعها «وقف الأم» لجمع مليار درهم لتعليم الأقل حظاً حول العالم، وغيرها من المبادرات التي تستجيب للأزمات الطارئة حول العالم حتى وصل عددها إلى نحو 54 ألف مبادرة ومشروع خيري، وبقيمة إنفاق في العام الماضي وحده أربعة مليارات درهم، وهو رقم قياسي، يدل على الرغبة الصادقة لدى القيادة والشعب على فعل الخير وتعظيمه وتوسيعه وضمان وصوله إلى محتاجيه، وترسيخه في قلوب وعقول شعب الإمارات. وحين يقول سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «في دبي نعين المحتاج ونمدّ يد العون ويصبح فعل الخير أسلوب حياة، دبي مدينة الخير وأهلها أهله» فهو يؤكد حقيقة جوهرية أن الخير في هذه البلاد فعل إيماني لا جدال فيه، ولا حدود له، ينفتح على كل الثقافات ليظهر الصورة الحقيقية للإسلام وروحه السمحة.

في رمضان تتجلى تلك الصورة وتكبر، واللافت فيها دائماً تنوع الفعل الخيري، فالمسألة أكبر من توزيع الطعام وسقيا الماء فقط، على أهميته، بل تتسع لتشمل التعليم عبر بناء المدارس والجامعات في المجتمعات الأقل حظاً، والعلاج عبر بناء المستشفيات الخيرية والمنشآت الإنتاجية والتدريبية لتشغيل الأيدي العاملة في المجتمعات الفقيرة، عدا عن الاستجابة الدائمة للأزمات والكوارث حول العالم، وإنقاذ الملهوف وإغاثة المحتاج، كل ذلك ما هو إلا تعبير عن إيمان راسخ بأن العمل الخيري أسلوب حياة دائم، لا يتوقف عند مناسبة أو حادثة، بل فعل المقصود منه ديمومته وإحداث التأثير الإيجابي الفعال في حياة متلقيه وإسعاده.

الخير، عطاء وسعادة وإخاء وتماسك وتكافل، وكل معاني الإنسانية النبيلة، وفعل الخير عنوان المحبة والسلام، وتلك هي روح دبي النابضة.