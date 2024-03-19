المحكمة الدستورية في كرواتيا ترفض ترشح الرئيس للانتخابات

رفضت أعلى محكمة في كرواتيا ترشح الرئيس زوران ميلانوفيتش لخوض الانتخابات العامة المقبلة، وقضت بأنه يتعين عليه الاستقالة من منصبه قبل القيام بأي محاولة ليصبح رئيساً للوزراء.

وأعلن ميلانوفيتش الجمعة أنه يرغب في الترشح عن الحزب الاشتراكي الديموقراطي اليساري المعارض في الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 أبريل.

ويهدف زوران من وراء ترشحه إلى إطاحة أندريه بلينكوفيتش، رئيس حزب الاتحاد الديموقراطي الكرواتي المحافظ الذي تولى رئاسة الوزراء بعد انتخابات 2016 وأعيد انتخابه في 2020.

وقال ميلانوفيتش الذي شغل بدوره منصب رئيس الوزراء بين عامي 2011 و2016 إنه لن يستقيل على الفور من منصبه كرئيس، وهي خطوة ندد بها الحزب المحافظ الحاكم والعديد من الخبراء القانونيين. وأضاف الرئيس البالغ 57 عاماً إنه لن يستقيل إلا بعد تحقيق ((نصر انتخابي مؤكد)) يضمن له تولي رئاسة الوزراء بدعم من الأحزاب التي تحقق غالبية برلمانية.

لكن المحكمة الدستورية قطعت الطريق على ميلانوفيتش وقضت بأن ترشحه لرئاسة الوزراء وهو لا يزال في منصبه ((يتعارض مع موقعه الدستوري)).

وأضافت إنه إذا أراد الترشح فعليه ((الاستقالة على الفور))، وأمرته والحزب الاشتراكي الديموقراطي ((بالكف فوراً عن الأنشطة التي تتعارض مع الدستور)).

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