محادثات هدنة غزة تراوح مكانها والمجاعة تدق ناقوس الخطر

تراوح مفاوضات الدوحة التي استؤنفت، أول من أمس، مكانها، مع حديث عن ((تفاؤل حذر)) بشأن إمكانية التوصل إلى هدنة، في وقت قال مسؤول رفيع بالأمم المتحدة إن استخدام إسرائيل للتجويع كأسلوب في الصراع يرقى لمستوى جرائم الحرب، وأضافت واشنطن بالقول إن 100 % من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: ((لدينا بالفعل تفاؤل حذر تجاه استمرار المفاوضات في الدوحة)). وأضاف: ((من السابق لأوانه الادعاء بإحراز أي نجاح معين)). وعندما سئل عما إذا كان هناك وقف دائم لإطلاق النار مطروح على الطاولة، قال إن التركيز حالياً ينصب على التوصل إلى اتفاق بشأن ((هدنة إنسانية)).

وفيما غادر ديفيد برنياع، رئيس جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية ((الموساد))، قطر بعد إجراء محادثات، مع استمرار وجود الفرق الفنية، طرحت ((حماس)) اقتراحاً جديداً على الوسطاء. ولم تعد تدعو إسرائيل إلى إنهاء الحرب قبل إتمام تبادل أسرى.

ووفقاً للاقتراح، فإن الحركة ستجعل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية لفترة طويلة شرطاً فقط في المرحلة الثانية من تبادل الأسرى. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن خطة الوسطاء تنص على إطلاق سراح 400 أسير فلسطيني مقابل 40 محتجزاً.

وبدلاً من ذلك، طالبت ((حماس)) بالإفراج عن 950 أسيراً فلسطينياً، مع تحديد الأسرى الذين سيجري إطلاق سراحهم، بما في ذلك المحكومون أحكاماً عالية.

الأمن الغذائي

ويواجه أكثر من 1.1 مليون فلسطيني من سكان غزة ((انعداماً كارثياً للأمن الغذائي)) يقترب من المجاعة وهو ((هو أمر غير مسبوق))، وفق تقرير ((التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)). وحذّر الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لايركه من أنه إذا لم يتغير شيء ((سيموت أكثر من 200 شخص من الجوع كل يوم)) في المستقبل.

وتابع أن هناك ((جرائم حرب تُرتكب ويجب أن تتوقف)). وإلى جانبه، أضافت الناطقة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس: ((أخبرنا أفراد الطواقم الطبية بأنهم بدأوا يلاحظون آثار المجاعة بشكل أكثر وضوحاً)).

ويعتقد المفوض الأممي لشؤون حقوق الإنسان فولكر تورك أن إسرائيل ربما تستخدم التجويع في غزة كأسلوب في الحرب- وهو ما يعتبر جريمة حرب. ووفقاً للأمم المتحدة والخبراء القانونيين الدوليين، فإن إسرائيل تعد قوة محتلة لأنها تسيطر عملياً على جميع نقاط الدخول إلى قطاع غزة والإمدادات الموجهة له.

وعشية جولة إقليمية جديدة لدفع محادثات الهدنة وزيادة المساعدات الإنسانية، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: ((يعاني 100 % من سكان غزة من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصنيف شعب بأكمله على هذا النحو)).

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل للصحافيين إنه ينبغي تمكين المدير العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وموظفيها من زيارة مناطق عمليات الوكالة، بما في ذلك في غزة.

مجمع الشفاء

يواصل الجيش الإسرائيلي، أمس، عمليته واسعة النطاق في مجمع الشفاء بمدينة غزة. وتعرضت أحياء محيطة بالمجمع مثل الرمال والنصر لوابل من القصف من الطائرات الحربية والدبابات والمسيرات، حولت عشرات المنازل إلى ركام وأرغمت المئات من ساكنيها ممن لم ينزحوا على الفرار.

وأحصى الدفاع المدني تدمير ((أكثر من 45 شقة سكنية))، وقال إن ((عشرات الشهداء والمصابين ما زالوا في المنازل أو الطرقات، حيث يطلق الاحتلال النار على من يحاول إنقاذ الجرحى)). كما شنت الطائرات الإسرائيلية عشرات الغارات الجوية على مناطق متفرقة في القطاع، وطال القصف لجان عشائرية لتوزيع المساعدات ما أسفر عن عشرات الضحايا، في حين دارت اشتباكات عنيفة في الشمال والوسط ولا سيما في خان يونس في الجنوب وفق شهود عيان. وأعلن الجيش عن مقتل ضابط في جباليا في شمال القطاع.

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