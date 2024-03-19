حزناً على غزة المنكوبة .. زينة رمضان تهجر منازل القدس والضفة

حل شهر رمضان هذا العام على نحو استثنائي وغير مألوف في القدس والضفة الغربية، نظراً لأنه جاء وغزة جريحة ومكلومة ومنكوبة، فابتعد الأهالي عن مظاهر الاحتفال والزينة، إذ لا مجال لنصبها فيما قطاع غزة يئن تحت وطأة الجراح، ويغرق في ظلام الحرب. حتى موائد الرحمن، اقتصرت على نطاق ضيق، بينما الإقبال على الحلويات والعصائر الرمضانية بدا ضعيفاً على غير العادة، تقديراً لمشاعر وأحاسيس من يصومون في غزة ولا يجدون كسرة خبز تسد رمقهم، أو شربة ماء تروي ظمأهم.

((غزة صامت قبل الجميع، ولم تفطر بعد، والحزن يعم كل بيت وحي وشارع، ولم يبق فيها أماكن للعبادة بعد تدمير مئات المساجد. أهل غزة المنهكون بفعل الحرب، يحل عليهم رمضان حزيناً))، قال المواطن ناصر المشني (48) عاماً، مبيناً أن الحرب قتلت بهجة رمضان هذا العام، وأخفت طقوسه وعاداته الجميلة.

أضاف لـ ((البيان)): ((من حق أهل القدس والضفة الغربية إحياء مناسك الشهر الفضيل بالعبادة والصيام والصلوات، وتناسي الهموم من خلال تبادل الزيارات وصلة الأرحام، لكن الوازع الداخلي يحتم على الجميع التضامن مع الأهل في غزة، وعكس صورة تضامنية معهم في ظروفهم الصعبة، فلا مجال لتزيين المنازل والساحات العامة وفقاً لما جرت عليه العادة)).

مقاعد شاغرة

في الضفة الغربية كذلك، هنالك مقاعد شاغرة على موائد الإفطار، فالعشرات من الشبان قضوا برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الأحداث الأخيرة التي أعقبت الحرب على غزة، ومن هنا فقد حل رمضان شاحباً على عائلاتهم، الأمر الذي غيب عادات وطقوس الشهر الفضيل.

الشاب عماد دخل الله (32) عاماً من مدينة البيرة، يرى أن مدن الضفة والقدس ليست بعيدة عما يجري في غزة، فهناك عائلات فقدت أبناءها، ما اضطرها لتغيير عاداتها المرتبطة برمضان هذا العام، كما أن الحرب في غزة ألقت بظلالها القاتمة.

يقول دخل الله لـ ((البيان)): ((حل رمضان صعباً على الأسر المكلومة في غزة والضفة والقدس، ولا مجال للفرح والعودة إلى الحياة الطبيعية إلا بوقف شلال الدم في غزة))، مستذكراً: ((رمضان عدا عن كونه شهراً للعبادة فهو مناسبة جميلة تلتقي فيها القلوب، وكنا مع حلول الشهر نزين شوارع رام الله والبيرة والساحات والميادين العامة بحبال الزينة ونضيء الأهلّة والفوانيس)). وزاد محمود العنيد: ((كنا في كل ليلة من رمضان نحيي عادة المسحراتي كشخصية فلكلورية مرتبطة بتراث الآباء والأجداد، لكن الاقتحامات شبه اليومية للمدن الفلسطينية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي منعتنا من هذه الطقوس)).

وعلاوة على حرب غزة، ألقت الأوضاع الاقتصادية الصعبة بظلالها على الفلسطينيين في الضفة الغربية حيث لا عمل ولا رواتب، والحال ينطبق على القدس التي كانت تنتعش في شهر رمضان مع زحف المواطنين إليها من سائر الأرجاء الفلسطينية.

وتخلو شوارع وساحات مدن الضفة الغربية وشرفات المنازل من الزينة التي اعتاد عليها الفلسطينيون في استقبال شهر رمضان كل عام، بينما تغلب أخبار الحرب وتداعياتها في غزة على حديث العامة، وفقط تصدح مآذن المساجد بالصلوات والدعاء لأهل غزة بأن تزول عنهم الغمة، وتحقن دماؤهم.

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