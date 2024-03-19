مياه الصرف والقمامة تهديد للنازحين برفح

تزحف أكوام القمامة والبرك الملوثة بمياه الصرف الصحي باتجاه خيام بناها النازحون الفلسطينيون بما توفر لهم في جنوب قطاع غزة، وهو ما يفاقم المخاطر الصحية التي تهدد الفارين من ويلات القصف الإسرائيلي المتواصل.

يقول سيد رفيق أبو شنب الذي نزح إلى رفح: ((نعاني من الروائح الكريهة والأمراض، الأطفال يعانون باستمرار من نزلات البرد)). ويضيف: ((المجاري مليئة بالبعوض الذي ينقل العدوى من شخص إلى آخر)).

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية جيمي ماكغولدريك إن ((الصرف الصحي هو أحد العوامل الرئيسية لأزمة التغذية والأزمة الصحية)). وأضاف: ((لا أحد يجمع القمامة. بمحاذاة الخيام وعلى جوانب الطرقات هناك أكوام من الأوراق المستعملة والبلاستيك والعلب وبقايا الطعام)). وحذر رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في يناير من وجود 24 حالة مؤكدة إضافة إلى ((عدة آلاف من الأشخاص المصابين باليرقان ربما بسبب التهاب الكبد الوبائي أ)). وأشار إلى احتمال انتشار أمراض أخرى مع تدهور الوضع.

وكتب على منصة إكس: إن الظروف غير الإنسانية بالكاد تسمح بتوفير مياه نظيفة ومراحيض صحية.. وهذا سيساعد على انتشار التهاب الكبد أ بشكل أكبر)).

أما حسن مصطفى الذي نزح من شمال غزة إلى رفح فيشير إلى المخاطر الصحية المتزايدة في الخيام التي يعاني سكانها للحصول على الطعام والشراب. ويقول: ((هذه معاناة نعيشها يوماً بيوم ولحظة بلحظة)). ويرى منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أنه بدون وقف القتال لن يكون هناك الكثير مما يمكن للمنظمات الإنسانية أن تفعله. ويضيف: ((نظراً لتوقف محطات الكهرباء عن العمل ولأن... أنظمة المياه والصرف الصحي معطلة، ليس لدينا القدرة على توفير وضع أفضل مما هو عليه في الوقت الحالي)).

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