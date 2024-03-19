مستشفيات غزة.. أوضاع مروعة

روى طبيبان فرنسيان عائدان من قطاع غزة حيث أمضيا أسابيع عدة في المستشفى الأوروبي، الوضع المروع فيه مع إجراء عمليات جراحية في ظروف فظيعة وسط نقص حاد في المواد المطهرة وعويل المرضى والمصابين وحالات الوفاة ((التي لا مفر لها)).

ولخص الطبيب خالد بن بوطريف المختص بطب الطوارئ من تولوز: ((لم تعد هناك أية وسيلة لتطهير أقسام المستشفى)).

وقال زميله باسكال أندريه الخبير في الالتهابات ((إن الكثير من المرضى يصابون بالتهابات خطرة بعد العمليات الجراحية)) بسبب غياب المواد المطهرة.

وأوضح أندريه ((تجرى الجراحات في ظروف مريعة لأنه لا يمكن للناس الحصول على المطهرات المناسبة قبل ذلك)). ورأى بن بوطريف أن أحد الصعوبات تتمثل في العدد الكبير من النازحين الذين لجأوا ألى المستشفى الأوروبي وباتوا ((ينتشرون في الممرات وفي قاعات الانتظار والسلالم)).

وروى أندريه وقد بدا عليه التأثر ((رأيت في قسم الإنعاش مرضى مع أنابيب في الفم يحصلون على تنفس اصطناعي وأعينهم مفتوحة بسبب غياب المنوم)).

وأكد الطبيب أن بعض المرضى ((كانوا يصرخون من الوجع بسبب غياب المواد المخدرة))، مشدداً على أن نقص الأدوية يؤثر أيضاً على الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة. وقال إنه شهد في فبراير وفاة أم شابة ((بسبب عدم تلقيها علاج السكري)).

وإلى جانب ضحايا القصف، أوضح بن بوطريف أنه استقبل في قسم الطوارئ ((الكثير من ضحايا القناصة)). ورأى الطبيب ((من الواضح أنهم كانوا يطلقون النار على أطفال. فالإصابة محددة جداً ومحتسبة جداً))، ذاكراً حالة طفلة في الحادية عشرة أصيبت بشلل ثلاثي بعدما أصابتها رصاصة في العنق.

وأسف الطبيبان لغياب الاهتمام بشهادتهما منذ عودتهما إلى أوروبا وأكد أندريه ((أشعر بالألم من هذا الصمت)).

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