مبادرة جديدة في السودان.. هدنة 60 يوماً وجيش موحد

فيما تستعد الحرب التي تفجرت في السودان يوم 15 أبريل الماضي، لإنهاء سنتها الأولى، كشفت وثيقة أعدتها أطراف وأحزاب مدنية بنود مقترح للحل السياسي، بالتزامن مع استمرار المواجهات بين طرفي القتال.

وتضمنت الوثيقة التي حملت عنوان ((مقترح الحل السياسي لإنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية))، ونشرتها مجلة ((المجلة))، وقف الأعمال العدائية وهدنة لشهرين، ثم تشكيل حكومة انتقالية مدنية وجيش موحد خلال فترة تستمر عشر سنوات.

كما تألفت الوثيقة، التي تحظى بدعم أطراف دولية وعربية، من ثلاثة أقسام شملت مبادئ وأسس الحل الشامل ووقف العدائيات (الأعمال العدائية) والمساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى العملية السياسية.

جاء وضع هذه الورقة بمبادرة عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السابق و((تجمع المهنيين السودانيين))، واستندت إلى ((جهود الحل الجارية وعلى رأسها إعلان جدة الموقع في 11 مايو 2023، وخريطة طريق ((الإيغاد)) والاتحاد الأفريقي و((إعلان المبادئ)) الموقع في المنامة في 20 يناير الماضي.

يشار إلى أنه كان من المفترض أن يشهد شهر رمضان الحالي وقفاً لإطلاق النار، إلا أن المساعي باءت بالفشل، على الرغم من أن مجلس الأمن أقر مطلع الشهر الحالي (مارس 2024) مشروع قرار يدعو إلى هدنة برمضان، وأيدته 14 دولة.

وتجددت هجمات ((قوات الدعم السريع)) على الوحدات العسكرية التابعة للجيش السوداني في عدد من مناطق البلاد. وقالت مصادر إن الجيش صد هجوماً شنته ((قوات الدعم السريع)) على سلاح ((الإشارة)) التابع للجيش، والواقع على الضفة الغربية لنهر النيل الأزرق في مدينة بحري، إحدى مدن العاصمة الثلاث، بينما شهدت مناطق شرق النيل وشمال بحري معارك متفرقة، يزعم كل طرف أنه ألحق فيها خسائر فادحة بخصمه. كما هاجمت ((قوات الدعم السريع)) مقر ((الفرقة 22)) التابعة للجيش في مدينة بابنوسة غرب البلاد، المحاصرة منذ أشهر. بينما دارت معارك في الوقت ذاته حول مقر ((سلاح الأسلحة)) في شرق الخرطوم.

وشهد عدد من نقاط المواجهة بين الجيش و((قوات الدعم السريع)) قصفاً متبادلاً، واستخداماً مكثفاً للمدفعية، وتبادل قذائفها حول ((سلاح الأسلحة)) في شرق مدينة بحري، بينما تشهد المنطقة الشمالية من المدينة عمليات نصب كمائن وتبادل إطلاق نار بين القوات، بالقرب من منطقة الكدرو.

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