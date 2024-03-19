مجلس الأمن يطالب الحوثيين بـ«وقف فوري» للهجمات في باب المندب والبحر الأحمر

طالب مجلس الأمن ميليشيا الحوثي بـ((الوقف الفوري)) للهجمات ضد السفن التي تعبر باب المندب والبحر الأحمر، داعياً الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى ((التعاون العملي)) لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والأعتدة اللازمة لتنفيذ مزيد من الهجمات، في وقت أعلن الجيش الأمريكي تدمير سبعة صواريخ وثلاث طائرات مسيرة في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن اعتبر أنها تشكل تهديداً للسفن التجارية والسفن البحرية.

وأجمع الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن على ((التنديد بأشد العبارات)) بهجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، ومنها الهجوم في 6 مارس على السفينة ((إم في ترو كونفيدانس))، ما أدى إلى مقتل بحارين فلبينيين وبحار فيتنامي وإصابة ما لا يقل عن أربعة بحارة آخرين. وكذلك نددوا بهجوم 18 فبراير الماضي على السفينة ((إم في روبيمار)) التي غرقت في 2 مارس. وإذ أخذوا علماً بـ((الآثار السلبية)) لهذه الهجمات، أكدوا أن السفينة الغارقة ((تشكل خطراً ملاحياً على السفن العابرة للمنطقة)).

وشدد أعضاء مجلس الأمن، في بيانهم، على ((أهمية التنفيذ الكامل للقرار 2216 والقرارات اللاحقة))، داعين إلى ((التعاون العملي، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والأعتدة ذات الصلة اللازمة لتنفيذ المزيد من الهجمات)).

وأكدوا أنه ((يجب على كل الدول الأعضاء التزام واجباتها فيما يتعلق بحظر الأسلحة المستهدف)). وطالبوا بـ((الإفراج الفوري عن السفينة إم في غالاكسي ليدر وطاقمها، الذين احتجزوا بشكل غير قانوني منذ أكثر من 100 يوم)). وشددوا أيضاً على ((أهمية الطريق البحري للبحر الأحمر للجهود الإنسانية في اليمن وخارجه)).

وطالب أعضاء المجلس بـ((وقف فوري)) لكل هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن، وفقاً للقانون الدولي وبما يتوافق مع القرار 2722. وأكدوا على ((ضرورة احترام ممارسة الحقوق والحريات الملاحية للسفن التجارية والسفن التجارية لكل الدول التي تمر عبر البحر الأحمر وباب المندب))، محذرين من ((تأثير قرار الحوثيين في 4 مارس الذي يزعم أنه يلزم السفن بالحصول على تصريح من هيئة الشؤون البحرية قبل دخول المياه اليمنية على حرية الملاحة التجارية والعمليات الإنسانية، بما في ذلك داخل اليمن)).

وإذ أشار أعضاء المجلس إلى ((أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن في المنطقة))، دعوا إلى ((وقف التصعيد في البحر الأحمر للحفاظ على عملية السلام في اليمن)). وشددوا على ((ضرورة منع المزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة وتأثيره على الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها))، مؤكدين ((ضرورة معالجة الأسباب الجذرية التي تسهم في التوترات الإقليمية وفي تفاقم التوترات الإقليمية)).

تدمير مسيرات

إلى ذلك، قالت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى (سنتكوم) في بيان على منصة ((إكس)) إنه تم تدمير سبعة صواريخ وثلاث طائرات مسيرة في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن وأن قواتها تحركت ((دفاعاً عن النفس)) لتدمير الصواريخ المضادة للسفن والطائرات المسيرة، إضافة إلى ثلاث حاويات لتخزين الأسلحة.

وأضافت ((تقرر أن هذه الأسلحة شكلت تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. وهذه الإجراءات تم اتخاذها لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً للبحرية الأمريكية والسفن التجارية)).

ومنذ 19 نوفمبر، يستهدف الحوثيون المتحالفون مع إيران سفناً تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب.

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