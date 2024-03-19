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واشنطن: لن نسمح بسقوط أوكرانيا

3/19/2024 7:15:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعهد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمس ألا تسمح الولايات المتحدة بسقوط أوكرانيا حتى وإن كان الكونغرس يعرقل الإفراج عن مزيد من المساعدات فيما تعاني قوات كييف نقصاً في الذخيرة.

وقال أوستن لصحافيين خلال افتتاح اجتماع في ألمانيا للداعمين الدوليين لأوكرانيا إن ((الولايات المتحدة لن تسمح بسقوط أوكرانيا)) في إطار سعيه إلى إقناع الحلفاء الأوروبيين بأن إدارة الرئيس جو بايدن لا تزال ملتزمة بدعم أوكرانيا، حتى مع نفاد أموال واشنطن اللازمة لمواصلة تسليح كييف، وعدم وجود مؤشرات تذكر على أن الكونغرس سيتحرك لضخ المزيد.

ويرفض رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون حتى الآن، الدعوة للتصويت على مشروع قانون من شأنه توفير 60 مليار دولار إضافية لأوكرانيا، بينما يسعى البيت الأبيض جاهداً لإيجاد سبل لإرسال مساعدات لكييف التي تقاتل القوات الروسية منذ أكثر من عامين.

في الأثناء، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال اجتماع مع الممثل الخاص للحكومة الصينية للشؤون الأوراسية لي هوي، إن روسيا مستعدة لإجراء محادثات بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا، لكنها لن تشارك في أي أحداث بشأن ما يسمى بصيغة زيلينسكي.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان نقلت عنه وكالة ((تاس)) الروسية ((أكد لافروف انفتاح الجانب الروسي على المفاوضات، لكنه شدد على عدم قبول مشاركة روسيا في أي حدث يروج لـ((صيغة زيلينسكي))، بغض النظر عن كيفية تقديمها)).

وبحسب البيان، أشار لافروف إلى أن المقترحات المسؤولة بشأن عملية التفاوض يجب أن يسبقها قيام كييف برفع الحظر الذاتي الذي فرضته على المحادثات مع موسكو، ووقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

إلى ذلك، أعلن الجيش الأوكراني، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 432 ألفاً و390 جندياً.

جاء ذلك وفقاً لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ((فيسبوك))، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية ((يوكرينفورم)).

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