«الشاحن الأخضر» مبادرة تعزز التنقل المستدام

عززت دولة الإمارات مفاهيم الاستدامة لتجعل منها ثقافة مجتمعية تحظى بدعم القيادة الرشيدة، لا سيما مع تمديد مبادرة ((عام الاستدامة)) لتشمل عام 2024 بهدف البناء على ما تحقق من نجاح خلال العام الماضي 2023، وتتوافق هذه المفاهيم مع روح وجوهر الشهر الفضيل الذي يدعو إلى تجنب الإسراف، كما أكدته مبادئ الدين الإسلامي الحنيف التي عززت أسس الاقتصاد في استثمار الموارد والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

تدعم هيئة كهرباء ومياه دبي التنقل الأخضر في الإمارة تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف جعل دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم، وأن تكون مثالاً عالمياً رائداً للتنمية الحضرية الذكية عبر تعزيز التنقل الأخضر، وفي هذا السياق أطلقت الهيئة مبادرتها ((الشاحن الأخضر))، ووفرت هذه المبادرة أول بنية تحتية عامة لشحن المركبات الكهربائية في المنطقة، وقامت الهيئة في العام 2015، بتركيب 100 محطة للشاحن الأخضر في عدة مواقع استراتيجية بإمارة دبي لتشجيع زيادة تبني المركبات الكهربائية. وتوسعت الشبكة لتشمل اليوم أكثر من 380 محطة من محطات ((الشاحن الأخضر)).

تنقل مستدام

وحرصت هيئة كهرباء ومياه دبي على تبني حلول التنقل المستدام واستكشاف التقنيات المبتكرة لتعزيز قطاع المركبات الكهربائية عبر العديد من المبادرات ومنها ((الشاحن الأخضر))، والذي يمثل وحدات ذكية متصلة من خلال نظام إدارة نقاط الشحن، ويمكن التعرف على مواقع محطات الشحن التابعة للهيئة من خلال موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي وعبر 14 منصة رقمية أخرى.

ويستطيع مستخدمو محطات ((الشاحن الأخضر)) استكمال كافة مراحل شحن مركباتهم عن طريق اتباع الخطوات الموجودة على أجهزتهم المحمولة بمجرد مسح رمز الاستجابة السريعة المتاح في محطة الشحن. وتجري الهيئة البحوث والاختبارات الخاصة بالتقنيات الناشئة في مجال التنقل مثل: ((الشحن فائق السرعة والشحن المتحرك والشحن اللاسلكي)) لتشجيع التنقل الأخضر وتوفير تجربة مبتكرة وذات قيمة مضافة.

أهداف استراتيجية

وتسهم المبادرة في توسيع ونشر مفهوم التنقل الأخضر والمستدام في دبي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة من ناحية الاستدامة وجودة الهواء والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وشهدت إمارة دبي زيادة ملحوظة في استخدام المركبات الكهربائية منذ عام 2015 حتى اليوم، حيث وصل عدد المركبات الكهربائية في دبي حتى نهاية عام 2023 إلى 25.929 مركبة، وهو ما يترجم ويدعم بشكل ملموس خطط الإمارة للتحول إلى وسائل النقل المستدامة الصديقة للبيئة، كما ارتفع عدد المسجلين في مبادرة ((الشاحن الأخضر)) للمركبات الكهربائية من 14 متعاملاً في 2015 ليصل العدد إلى 13.959 متعاملاً بنهاية العام الماضي.

وتحرص الهيئة على دعم استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030، والسياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، وتعزيز مساعي دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي من خلال خفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وخفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل بنسبة 40 %، وخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 10 ملايين طن وزيادة نسبة المركبات الكهربائية في الدولة لتصبح 50 % من إجمالي المركبات بحلول عام 2050.