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سهام برونزية من خشب الزيتون في ساروق الحديد

3/19/2024 7:15:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أثناء الحفر في موقع ساروق الحديد بدبي خرجت نماذج كثيرة جداً من أقواس السهام المصنوعة من البرونز، الصغيرة منها والكبيرة حجماً. لنتساءل لماذا كل هذه الكمية؟ بعد بحث ووضع النظريات الممكنة، تبين أنها بلا شك لم تكن سلاحاً خاصاً فقط، فهي أيضاً للصيد والقتال والتصدير، أما للصيد فهناك نوعان، نوع صغير جداً وغالباً هي لصيد الطيور، بينما الأكبر حجماً فبطبيعة الحال لصيد الحيوانات كالغزلان والوعول.

الآثاريون قاموا بتصنيف السهام إلى عدد بلغ 15 نوعاً، وأكدوا أنه كلما تطورت صناعة السهام عبر الزمن، صغر حجمها، هذا وأن طريقة صناعة السهام كانت عبارة عن سهمين مع بعضها بعضاً، بحيث إذا تم قص السهم يتحول إلى سهمين.

وهناك أمر في غاية الأهمية، وهي عصا السهام فكلها من خشب الزيتون، لنتساءل من أين تم تصديره، فمنطقتنا لا تصلح لزراعة أشجار الزيتون؟

نظريتان نستطيع ذكرهما: فعبر محطات القوافل المتبادلة في جزيرة العرب، إما أنها مستوردة من بلاد الشام أو أنها من عُمان، خاصة مناطق الجبل الأخضر، إلا أن الأغلب أنها من بلاد الشام، حسب النوع المتوفر.

أخيراً بقيت الجعاب أو الجعبة وهي وعاء السهم، يستعملها رماة النبال، وغالباً هي من الجلد أو القماش، وبالطبع تتآكل حيث لم تقاوم الزمن كالبرونز وخشب الزيتون.

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