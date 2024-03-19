عمرة البنت مع والدتها بدون محرم

هل يجوز لي تأدية العمرة مع والدتي بلا محرم؟ علماً أنني سأكون ضمن حملة؟

الجواب وبالله التوفيق:

الأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر بلا محرم إلا لضرورة أو حاجة ملحة.

وأما سفر المرأة للحج أو العمرة فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال أشهرها قولان:

القول الأول: أنه لا يجوز السفر للحج والعمرة بلا محرم.

وإلى هذا القول ذهب الحنفية والحنابلة.

واستدلوا بأدلة، منها: عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم)). فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج. فقال: ((اخرج معها)).

وفي لفظ: ((امرأتي خرجت حاجَّة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: ((انطلق فحج مع امرأتك))

القول الثاني: جواز سفر المرأة للحج الواجب أو العمرة الواجبة بلا محرم إذا تعذر وجود المحرم وكانت مع رفقة مأمونة.

وإلى هذا القول ذهب المالكية والشافعية.

جاء في كتاب ((التاج والإكليل لمختصر خليل 293/3)): ليس من شروط استطاعة المرأة وجود زوج أو محرم على المشهور بل يكتفى بالرفقة المأمونة. هذا في حج الفريضة، وأما في النافلة فلا، وسواء الشابة وغيرها.

واستدلوا بأدلة، منها:

- ما رواه البخاري من طريق عدي بن حاتم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحداً إلا الله)).

ويؤيد هذا المعنى رواية الدارقطني للحديث بلفظ: ((يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت لا زوج معها)).

روى البخاري من حج نساء النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عمر رضي الله عنه، وقد استدل به على جواز سفر المرأة بغير محرم مع نسوة ثقات.

ولكن لا بد من التنبيه إلى أن وليّ الأمر يختار لرعيته الأنسب والأفضل، بما يحقق مصلحة النساء والرجال، فإذا أمر ولي الأمر بتخصيص العمل بقول من المسائل المجتهد فيها تعين ووجب العمل بقوله.

الخلاصة: أن المسألة فيها قولان قويان، وأن الخلاف فيه مما يسوغ.