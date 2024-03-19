نصائح للتغلب على الصداع خلال الصيام

تحدث الدكتور أشرف سليمان، أخصائي طب المخ والأعصاب، عن الصداع الذي يصيب الأفراد خلال فترة الصيام، وأسبابه وكيفية التغلب عليه، حيث أوضح أن الصداع في رمضان يعتبر إحدى أكثر المشاكل الصحية التي يعاني منها الناس وتنتشر بين أعداد كبيرة منهم، حيث يبدأ المصاب بالصداع بالبحث عن وسائل وخطوات تساعده على التخلّص من صداعه والقضاء عليه حتى يستطيع إكمال صيامه بشكل طبيعي، ويستطيع أيضاً القيام بأعماله وأنشطته المختلفة بشكل طبيعي.

ويكون الصداع خلال شهر رمضان بسبب قلة عدد ساعات النوم أو اضطرابها وبالتالي اضطراب الساعة البيولوجية للإنسان.

كما يكون بسبب عدم أخذ الجسم الكمية الكافية التي يحتاجها من الكافيين، وتحديداً إذا كان معتاداً على نسبة معينة منها من خلال تناوله للشاي أو القهوة إضافة إلى تناول الشوكولاتة. وهناك أشخاص يصابون بالصداع في شهر رمضان نتيجة تغير ساعات تناول الطعام لديهم، وتحديداً إذا كانوا معتادين على ساعة معينة لتناول وجبة الفطور مثلاً أو الغداء، ويؤدي تغييرها إلى صداع. وإذا كان الشخص الصائم مُدخناً، فإن تغيّر أوقات كمية النيكوتين التي يحصل عليها تؤدي أيضاً إلى إصابته بصداع شديد؛ نتيجة لعدم تدخينه العدد الذي اعتاده من السجائر.

وحول كيفية علاج الصداع في رمضان، أوضح الدكتور أشرف أنه يجب الحرص على تنظيم عدد ساعات النوم بحيث نحصل على الساعات الكافية، كما يجب تقليل ساعات السهر وتحديداً إذا كان الصائم من المصابين بأحد أنواع الصداع النصفي أو العنقودي أو التوتري وغيرها. ويجب تناول وجبة سحور في ساعة متأخرة، بحيث تتضمن الأغذية الصحية والمتوازنة والأطعمة الصحية مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والبروتين قليل الدسم، وشرب الماء بكثرة والسوائل الأخرى المختلفة حتى يعوض نقص السوائل.

وأضاف أخصائي طب المخ والأعصاب أنه لتجنب الصداع في رمضان يجب الابتعاد عن تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين كالقهوة والشاي أو المشروبات الغازية والشوكولاتة. وكذلك محاولة تقليل عدد الساعات التي يتعرض الصائم خلالها لأشعة الشمس والحرص على وضع النظارة الشمسية أو قبعة الرأس. كما يجب تجنّب الأمور التي تسبب التوتر العصبي والتوتر لأنه يسبب أصعب حالات ونوبات الصداع.