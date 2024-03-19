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الفردان: أنتظر حلول رمضان بفارغ الصبر لفوائده الاستثنائية

3/19/2024 7:15:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد حبيب الفردان، لاعب فريق اتحاد كلباء، أنه ضد السهر في شهر رمضان الفضيل، لما له من أضرار على الإنسان قد تؤثر سلباً، خصوصاً لدى اللاعب أو من يمارس الرياضة بشكل عام، موضحاً أنه ينتظر حلول شهر رمضان بفارغ الصبر لما فيه من فوائد جسدية ونفسية وأجواء استثنائية، كاشفاً عن برنامجه طوال أيام الشهر الفضيل، خصوصاً أنه يختلف عن سواه من الشهور، إذ يبتعد عن السهر الذي وصفه بأنه عدو اللاعب، مشيراً إلى أنه يحرص دائماً على أن يوجد أول أيام الشهر الفضيل في بيت العائلة الكبير وتناول الإفطار مع الأسرة، وشرب كمية كافية من السوائل.

نصائح

وأوضح الفردان عن برنامجه التدريبي في ظل خوض المباريات، وقال: بالتأكيد الوضع في رمضان يبدو مختلفاً مع خوض التدريبات والمباريات في المساء، ولذلك أرى بأن وضعية ما قبل رمضان يجب أن تتغير، ولا أنسى ساعات النوم التي ستكون مختلفة أيضاً ويجب تعويضها حتى لا يفقد الجسم توازنه، خصوصاً أن السهر المفرط يؤدي إلى نتائج عكسية وسلبية تؤدي بالتأكيد إلى تراجع مستوى اللاعب فنياً، فنحن اللاعبين مطالبون بتركيز مضاعف خلال المباريات التي تقام في الأيام الأولى من شهر رمضان.

برنامج غذائي

ومن أهم النقاط التي شدد عليها الفردان، ضرورة تناول الطعام باتزان وعدم الإفراط في ذلك حتى لا يصاب الجسم بالتخمة ويختل البرنامج الغذائي جراء الإفراط في الأكل خلال وجبتي الإفطار والسحور، حيث يميل للإكثار من شرب السوائل والعصائر ليلاً لتعويض ساعات الصيام.

ويرى الفردان، أن على اللاعب زيادة السوائل حتى لا يُصاب الجسم بالجفاف، وحتى يكون هناك توازن لبقية وظائف الجسم، مما يدفع لشرب كمية كافية من الماء ليلاً.

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