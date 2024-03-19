«نِعمة» تطلق حملتها المجتمعية للتقليل من هدر الغذاء خلال الشهر الفضيل

أعلنت المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء ((نِعمة))، عن إطلاق حملتها المجتمعية الرمضانية ((صون النعمة فهي دائمة لمن يحفظها)).

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي وتشجيع الممارسات والتدابير العملية على مستوى الدولة للتقليل من فقد وهدر الغذاء خلال الشهر الفضيل، حيث كشف المسح الوطني الأخير للأسر الذي أجرته ((نِعمة)) عن أن 85 % من المشاركين فيه يعتبرون هدر الغذاء قضية وطنية مهمة.

ممارسات مستدامة

وتشمل العناصر الرئيسية لحملة ((صون النعمة)) مبادرات تغيير السلوك والتأسيس للمعايير الاجتماعية الجديدة والممارسات المستدامة على المستوى الفردي، والتعاون مع الشركاء في قطاع الضيافة والفندقة والجهات المُشرعة في الدولة وبنوك الطعام لتوزيع المنتجات الطازجة غريبة الشكل والصالحة للاستخدام على المجتمعات التي تحتاج إلى دعم لمنع فقد وهدر الغذاء وللمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للجميع.

كما تهدف هذه المهمة إلى إنقاذ فائض الإنتاج الذي قد يضيع، وإعادة توجيهه لدعم المجتمعات الأكثر احتياجاً، مع تعزيز الاقتصاد الدائري في الوقت نفسه عن طريق الحد من هدر الغذاء. وتدعو مبادرة ((نعمة)) الجميع لدعم هذا الشق المهم من الحملة، لإحداث تأثير ملموس على المجتمع والبيئة.

ويشارك مع ((نِعمة)) أكثر من 270 شريكاً في قطاع الفندقة من ضمنهم مجموعات الضيافة الكبرى الموجودة في الدولة مثل هيلتون وأكور وروتانا وماريوت وجميرا، حيث سيقوم الشركاء بجمع وتسجيل البيانات الخاصة بهدر الغذاء والإبلاغ عنها لمركز بيانات نعمة الوطني واستخدام التنبيهات السلوكية التي تستخدم من عام 2022 لتحديد الفرص السانحة وأفضل الطرق والممارسات للحد من هدر الغذاء في أماكن الضيافة.

كما تطلق مبادرة ((نِعمة)) تجربة رمضان تحت عنوان ((معاً لتدوم النعم)) في جميع أنحاء دولة الإمارات بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة، وتهدف التجربة إلى قياس مستويات الهدر الفعلي للغذاء والإبلاغ عنها خلال شهر رمضان، كما تسعى التجربة لتحديد السلوكيات الخاصة بشهر رمضان لوضع توصيات للأعوام المقبلة.

تحديات خاصة

وسيتم نشر تقرير شامل يضم التحديات الرمضانية الخاصة بكل قطاع وأفضل الممارسات، كما سيقوم التقرير بالإشادة بالمؤسسات والهيئات التي عنيت بالحد من هدر الغذاء.

وأطلقت حملة ((صون النعمة فهي دائمة لمن يحفظها)) كدعوة للأفراد والشركات والهيئات الحكومية والمجتمعات للاتحاد معاً وإحداث فرق، وحول الحملة.

وقالت خلود حسن النويس الرئيس التنفيذي للاستدامة في مؤسسة الإمارات وأمين عام لجنة مبادرة ((نِعمة))، إنه من خلال إجراء تغييرات بسيطة في السلوكيات وتبني ممارسات الاستهلاك الواعية يمكننا جميعاً أن نلعب دوراً في التصدي لهدر الغذاء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز